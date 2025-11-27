Líder libanés critica a Hezbollah por no deponer las armas mientras Israel intensifica ataques

BEIRUT (AP) — El primer ministro de Líbano criticó a Hezbollah el jueves por no deponer las armas, afirmando que su negativa a hacerlo perjudica al pueblo libanés en un momento en que el país intenta recuperarse de la guerra del grupo con Israel el año pasado.

En nuevos actos de violencia, Israel llevó a cabo otra ronda de ataques aéreos en sitios que presuntamente pertenecen a Hezbollah en el sur de Líbano.

Israel y Hezbollah alcanzaron un alto el fuego hace un año, poniendo fin a meses de intensos combates. Pero Tel Aviv continúa ocupando varias partes del sur de Líbano y ha intensificado sus mortales ataques aéreos mientras acusa a Hezbollah de intentar reconstruir su arsenal.

Al mismo tiempo, Israel ha avanzado en varios otros frentes, incluyendo una nueva ofensiva en Cisjordania y continuos enfrentamientos en Gaza. Los conflictos en curso en la región alimentan preocupaciones de que la agitación pudiera extenderse y socavar la frágil tregua en Gaza.

Un adolescente palestino-estadounidense detenido en Israel durante nueve meses fue liberado el jueves por la noche. El joven de 16 años emergió visiblemente delgado y fue abrazado por su familia, que estalló en llanto.

Ataques en Líbano antes de la visita del papa

La fuerza aérea de Israel llevó a cabo el jueves otra serie de ataques en varias partes del sur de Líbano. El ejército dijo que atacó y desmanteló infraestructura de Hezbollah, que incluyó sitios de lanzamiento que almacenaban armas del grupo.

Sus ataques se intensificaron a principios de esta semana con un inusual ataque en Beirut, en el que murió el jefe del Estado Mayor de Hezbollah.

Las Naciones Unidas dijeron el martes que Israel había matado al menos a 127 civiles, incluidos niños, en sus ataques en Líbano desde que el alto el fuego entró en vigor el año pasado.

El jueves, el primer ministro libanés Nawaf Salam dijo que las armas de Hezbollah no han logrado disuadir los ataques aéreos israelíes, proteger al pueblo libanés o incluso salvaguardar la vida de sus propios líderes.

“Hezbollah dice que sus armas están disuadiendo una agresión. Disuadir significa evitar que el enemigo lleve a cabo una agresión, pero (Israel) ataca y las armas no lo están disuadiendo”, dijo Salam en comentarios difundidos por la Agencia Nacional de Noticias estatal.

La inusual crítica de Salam al grupo se produce mientras Estados Unidos e Israel presionan cada vez más al gobierno libanés para desarmar al grupo político-militar.

Los ataques israelíes se producen días antes de la visita al país del papa León XIV, quien se reunirá con los líderes políticos y religiosos de la nación. Aunque el pontífice visitará Beirut y otras partes del país, no irá al sur de Líbano, que sufrió una amplia destrucción durante la guerra de 14 meses entre Israel y Hezbollah.

Escalada en Cisjordania

En la región de Tubas, en el noreste de Cisjordania, el ejército de Israel ha detenido al menos a 119 personas en una ofensiva que comenzó el martes, según un grupo de defensa palestino.

Abdullah al-Zaghari, portavoz del Club de Prisioneros Palestinos, dijo a The Associated Press que las autoridades liberaron a 27 de los detenidos y acusaron al ejército de golpear severamente a varias personas.

Hasta el momento, el ejército no ha comentado sobre los informes de arrestos masivos o golpizas, pero ha dicho que la operación fue una respuesta a “intentos de establecer bastiones terroristas y construir infraestructura terrorista en el área”.

El gobernador de Tubas, Ahmad Al-Asaad, dijo que Israel llevó a cabo ataques aéreos con helicópteros militares y que la región estaba esencialmente “aislada” por las tropas israelíes.

Israel lanzó una amplia ofensiva en Cisjordania tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Dice estar reprimiendo a los milicianos, aunque funcionarios de salud palestinos y grupos de derechos humanos dicen que docenas de civiles no involucrados han sido perjudicados. El 19 de noviembre, atacantes palestinos apuñalaron a un israelí hasta la muerte e hirieron a tres más antes de ser abatidos por las tropas.

La más reciente operación se produce en medio de una creciente ola de violencia de colonos israelíes en Cisjordania.

Los líderes israelíes han minimizado los ataques de los colonos diciendo que son obra de una pequeña minoría. Pero los palestinos afirman que las agresiones son frecuentes, que a menudo se realizan muy cerca de las tropas israelíes, y que los colonos rara vez son castigados.

Adolescente estadounidense liberado de una cárcel israelí

Mohammed Ibrahim, un adolescente estadounidense detenido en Israel durante nueve meses, fue liberado el jueves por la noche e ingresado inmediatamente en un hospital, dijo su tío a la AP.

Visiblemente delgado, con la cabeza rapada y aún con un mono gris, Ibrahim se secaba las lágrimas mientras sus familiares lo abrazaban poco después de su liberación en videos tomados por la familia. Su padre, Zaher Ibrahim, besó a su hijo y comenzó a llorar.

“Está delgado y pálido, sus ojos están hundidos y todavía tiene signos de sarna”, dijo Zeyad Kadur, el tío.

El adolescente visitaba a su familia en Cisjordania con sus padres cuando fue arrestado en la casa de su familia por la noche, presuntamente por lanzar piedras a colonos israelíes en Cisjordania, según el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas y varios miembros del Congreso. En una declaración jurada, Mohammed dijo que confesó haber lanzado piedras solo después de que los interrogadores lo amenazaron con una golpiza.

Su familia y abogados dijeron que fue mantenido en malas condiciones, sufrió una infección de sarna y perdió peso en la cárcel.

El ejército de Israel realizó redadas de arresto periódicas en Cisjordania durante la guerra entre Israel y Hamás, llevando a un número sin precedentes de palestinos a prisiones donde los reclusos han reportado maltrato y malas condiciones. Israel dice que los arrestos masivos son para erradicar a los grupos de milicianos. Pero en las redadas se ha capturado a civiles y lanzadores de piedras, y palestino-estadounidenses como Mohammed han estado entre ellos.

___

Janetsky y Frankel informaron desde Jerusalén.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.