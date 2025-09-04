Líder norcoreano Kim Jong Un se reunirá con el presidente de China Xi Jinping

BEIJING (AP) — El Ministerio de Exteriores de China dijo el jueves que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, que está de visita en el país, se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Por el momento se desconoce cuándo se celebrará el encuentro.

Kim asistió el miércoles a un desfile militar en Beijing junto a otros líderes extranjeros, incluido el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Kim está realizando un viaje poco común al extranjero.

Los dos mandatarios llevarán a cabo intercambios de opiniones en profundidad sobre cuestiones bilaterales y de interés mutuo, explicó el vocero del ministerio, Guo Jiakun.

La presencia de Kim en el desfile y las conversaciones con Xi “tienen un gran significado”, añadió.

El líder norcoreano llegó a Beijing en tren el martes.

