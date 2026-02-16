Líder norcoreano presenta casas para familias de soldados caídos ayudando a Rusia

El líder norcoreano Kim Jong Un presentó un conjunto de casas recién construidas para las familias de soldados muertos al combatir por Rusia en la guerra contra Ucrania, informó el lunes la prensa estatal.

La agencia noticiosa estatal KCNA divulgó la información junto a fotos de Kim acompañado de su hija Ju Ae.

Corea del Norte movilizó miles de soldados para combatir por Rusia, según servicios de inteligencia surcoreanos y occidentales. Seúl calcula que unos 2.000 murieron en la guerra.

Analistas han dicho que Corea del Norte recibe ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y suministros energéticos a cambio de los soldados.

"La nueva calle fue construida gracias al ardiente deseo de nuestra madre patria de que (...) sus excelentes hijos, que defienden lo más sagrado al sacrificar lo más valioso que tienen, vivan para siempre", declaró Kim en un discurso divulgado por KCNA.

El despacho no menciona a Rusia, pero Kim prometió la semana pasada "apoyar incondicionalmente" todas las políticas y decisiones del presidente ruso, Vladimir Putin.

Las fotos divulgadas por KCNA muestran a Kim recorriendo la calle de las casas nuevas junto a su hija adolescente Ju Ae, considerada su heredera como líder del país.

En una foto, Kim se observa hablando en un sofá con quien parece ser el familiar de un soldado caído.

Las casas fueron presentadas antes del principal evento político en Pyongyang, el congreso partidista que se efectuará este mes, aunque la fecha exacta no ha sido anunciada.

El momento de la inauguración de las casas es una "acción política altamente calculada para justificar el envío de soldados" antes del congreso partidista, comentó a la AFP Hong Min, analista del Instituto Coreano de Unificación Nacional.