Líder norcoreano promete construir un "paraíso socialista" antes de un posible desfile militar

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, elogió lo que calificó como la lucha de su país contra una amenaza militar liderada por Estados Unidos y prometió convertir a la hermética nación en "el mejor paraíso socialista del mundo" en un discurso con motivo de una fiesta estatal a la que asistieron mandatarios de China y Rusia, entre otros.

El discurso de Kim en la víspera del 80vo aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores el viernes coincidió con sus esfuerzos para reforzar una alianza antioccidental con otros países, a pesar de haber mostrado interés en reanudar la diplomacia con Washington.

El punto álgido de las celebraciones sería el desfile militar que se espera que tenga lugar más tarde en el día en una plaza de Pyongyang, donde probablemente Kim se situará junto a los líderes extranjeros para presenciar la exhibición de algunas de sus armas más nuevas y avanzadas dirigidas a Estados Unidos y sus aliados.

Las credenciales diplomáticas de Kim se han visto reforzadas recientemente. El mes pasado, ocupó un lugar destacado junto al presidente de China, Xi Jinping, y al de Rusia, Vladímir Putin, en un desfile militar en Beijing. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Corea del Sur, Lee Jae Myung, han expresado repetidamente sus esperanzas de reunirse con Kim mientras él hace alarde de su provocador programa nuclear.

Kim se muestra duro con EEUU y promete un “paraíso socialista”

En un discurso el jueves en el Estadio del Primero de Mayo de Pyongyang, lleno con decenas de miles de espectadores, Kim dijo que el Norte ha impulsado el desarrollo simultáneo de sus armas nucleares y su economía para hacer frente a “las crecientes amenazas de guerra nuclear por parte de los imperialistas estadounidenses”, según la prensa estatal.

“Nuestro partido y nuestro gobierno siguen haciendo frente a las feroces maniobras políticas y militares de presión de nuestros adversarios aplicando políticas más duras, manteniéndose firmes en sus principios y empleando contramedidas valientes e inquebrantables”, manifestó Kim. “Esto está impulsando de forma poderosa el crecimiento del bando progresista contra la guerra y la hegemonía”.

Kim expresó además su confianza en superar las dificultades y mejorar de forma drástica la economía en un futuro cercano. “Seguramente convertiré este país en una tierra más próspera y hermosa y en el mejor paraíso socialista del mundo”, dijo.

Entre los mandatarios extranjeros que asistieron a la celebración estaban el primer ministro de China, Li Qiang; el expresidente de Rusia Dmitry Medvedev y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.

Las fotos de la prensa estatal mostraron a Kim saludando entre Li y To Lam, mientras la parte central de las gradas formaba un mosaico con tarjetas que decía “Celebrando el 80º Aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea” y los fuegos artificiales iluminaban el cielo.

Kim se reunió por separado con Li y To Lam para abordar el refuerzo de su relación, y uno de sus principales lugartenientes, Jo Yong Won, se reunió con Medvedev.

Desfile militar podría incluir grandes misiles dirigidos a EEUU

El momento exacto en el que se celebrará el desfile militar no estaba claro ya que la previsión indicaba que en Pyongyang lloverá durante todo el día el viernes. Algunos observadores afirman que tendrá lugar por la tarde o por la noche, después de la posible mejora de las condiciones climáticas.

El desfile podría incluir algunos de los sistemas de armas que el Norte ha probado o presentado en los últimos años, como misiles balísticos intercontinentales con capacidad para alcanzar el territorio continental estadounidense y armas de menor alcance que, según Pyongyang, pueden realizar ataques nucleares contra la rival Corea del Sur.

La atención externa está centrada en si revelará lo que calificó como el “ICBM de próxima generación”, el Hwasong-20, cuyo motor de combustible sólido fue probado el mes pasado. Los expertos extranjeros sostienen que la última versión de la creciente línea de ICBM norcoreanos está diseñada para cargar múltiples ojivas nucleares capaces de superar los sistemas antimisiles de Estados Unidos.

Kim ha acelerado la expansión de su ejército con capacidad nuclear desde el colapso de los esfuerzos diplomáticos de alto nivel con Trump en 2019 debido a las discrepancias sobre el alivio de las sanciones encabezadas Washington al país. Pero el mes pasado, Kim sugirió que podría retomar el diálogo si la Casa Blanca abandona su exigencia de una desnuclearización total del país, luego de que Trump expresara repetidamente sus esperanzas de una nueva ronda de diplomacia.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Kim ha convertido a Moscú en la prioridad de su política exterior, enviando miles de soldados y armas convencionales para contribuir al esfuerzo bélico de Putin.

Además, visitó China el mes pasado y se paró junto a Xi y Putin en un desfile militar masivo, en una muestra de una posible solidaridad trilateral contra Estados Unidos.

Los foráneos desconocen qué ocurre en el Norte

Como parte de los esfuerzos para sostener el régimen autoritario de Kim, Pyongyang mantiene un estricto bloqueo informativo, lo que imposibilita casi por completo que los extranjeros confirmen qué está ocurriendo exactamente en la hermética nación.

Los gobiernos y los expertos extranjeros suelen identificar los preparativos para un desfile militar si las fotos satelitales muestran a miles de personas congregadas en formación cerca de la Plaza Kim Il Sung de la capital, ensayando para un evento similar a un desfile.

La televisora estatal realiza a veces transmisiones en vivo de desfiles militares, pero lo más habitual es que emita programas grabados horas o incluso un día después de que se celebraran. Los desfiles militares han adquirido más relevancia con Kim y han permitido ver los programas nucleares y de misiles secretos que se desarrollan en el país.

Corea del Norte llama a la unidad con Kim

Los tres principales periódicos estatales, incluyendo el más importante, el Rodong Sinmun, publicaron un inusual editorial conjunto pidiendo lealtad a Kim y apoyando su programa nuclear.

Kim es “el gran representante del Partido y la dignidad y el brillante futuro de la nación”, afirmó el texto.

Fue su primer editorial conjunto desde enero de 2012, en una declaración de Año Nuevo semanas después de que Kim heredara el poder tras la muerte de su padre, Kim Jong Il.

A principios de esta semana, Kim pidió “eliminar” actos que socaven el liderazgo del partido gobernante mientras instaba al pueblo a unirse tras el espíritu patriótico para transformar todos los sectores de la sociedad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.