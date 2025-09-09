Líder norcoreano supervisa prueba de motor para misiles balísticos

El líder norcoreano Kim Jong Un supervisó la prueba de un motor de combustible sólido diseñado para misiles balísticos intercontinentales, informaron el martes los medios estatales.

La Administración de Misiles del hermético país dotado de armas nucleares "llevó a cabo otra prueba en tierra de un motor de combustible sólido de alto empuje utilizando material compuesto de fibra de carbono el 8 de septiembre", reportó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA en un comunicado.

"El respetado camarada Kim Jong Un supervisó la importante prueba", afirmó.

Según la KCNA, se trata de la "novena prueba de propulsión en tierra" y "la última del proceso de desarrollo".

La agencia citó a Kim diciendo que el nuevo motor "anuncia un cambio significativo en la expansión y el fortalecimiento de las fuerzas estratégicas nucleares" de Corea del Norte.

Las imágenes difundidas por los medios estatales muestran a Kim observando la llamarada provocada por el aparato con ayuda de binoculares. Otra foto deja ver lo que parecía ser fuego en dirección horizontal procedente de la prueba.

Este ensayo se produjo pocos días después de que Kim regresara a Corea del Norte de un viaje a Pekín para asistir a un gran desfile militar que conmemoró la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo hombro a hombro con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente.

