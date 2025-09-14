Líder opositor de España condena el "ridículo internacional" por suspensión de la etapa de la Vuelta en Madrid

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, máximo representante de la oposición española, calificó de "ridículo internacional" la suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista en Madrid por las protestas propalestinas y acusó al Gobierno de izquierdas de haberlas alentado.

"El Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo", escribió en X el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, horas después de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, mostrara su "orgullo" por las manifestaciones propalestinas que han marcado la prueba.

