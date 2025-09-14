Líder opositor de España condena el "ridículo internacional" por suspensión de la etapa de la Vuelta en Madrid
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, máximo representante de la oposición española, c
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, máximo representante de la oposición española, calificó de "ridículo internacional" la suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista en Madrid por las protestas propalestinas y acusó al Gobierno de izquierdas de haberlas alentado.
"El Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo", escribió en X el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, horas después de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, mostrara su "orgullo" por las manifestaciones propalestinas que han marcado la prueba.
al/pb
Otras noticias de Deporte y política
Más leídas
- 1
Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
- 2
Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista
- 3
Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”
- 4
Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS