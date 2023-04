Lider opositor venezolano llega a Miami, teme por su familia

MIAMI (AP) — Uno de los líderes de la oposición venezolana, Juan Guaidó, llegó el martes a Miami atemorizado por la seguridad de su familia después de que el gobierno de Colombia lo sancionó por haber ingresado a su territorio “por vías irregulares”.

Guaidó, que había arribado a Colombia en la madrugada del lunes, enfrentó un proceso administrativo en ese país por haber ingresado sin sellar su pasaporte en la frontera con Venezuela de la misma manera que lo han hecho en los últimos años millones de sus compatriotas que salen de su país en busca de mejores condiciones de vida.

Su arribo a Miami tiene lugar en momentos en que Colombia es anfitriona de una conferencia internacional con representantes de una veintena de países, incluido Estados Unidos, en busca de soluciones a las tensiones que vive desde hace años Venezuela.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha dicho que el objetivo del encuentro es volver a impulsar el diálogo entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y la oposición para avanzar hacia elecciones democráticas -después que quedara estancado en México en noviembre- y el fin de las sanciones que pesan sobre Venezuela.

A su arribo al aeropuerto de Miami Guaidó dijo que sentía temor por la seguridad de su familia, pero no aclaró dónde está.

“Muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, que ya han visto además las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y en este momento amenazados directamente”, expresó Guaidó en declaraciones a la prensa al salir del aeropuerto. “Su vida corre riesgo, han recibido llamadas amenazándolos directamente", dijo en referencia a su esposa y su familia, aunque no ofreció detalles.

Denunció también que el gobierno colombiano lo sacó de su territorio. “La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia”, afirmó en un video en Twitter.

Las autoridades colombianas, sin embargo, enfatizaron que el político venezolano llegó sorpresivamente y de manera irregular a ese país y que salió con acompañamiento de Estados Unidos sin ser deportado ni expulsado.

El presidente Petro dijo que si hubiese entrado con su pasaporte y hubiera pedido asilo, se lo hubieran concedido.

“No tiene por qué entrar ilegalmente al país”, expresó Petro el martes en su cuenta oficial de Twitter. "Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de Estados Unidos voló hacia ese país”.

Las autoridades estadounidenses no respondieron de manera inmediata un pedido de información de The Associated Press. No está claro si Guaidó tiene visa o si pidió asilo político. Tampoco se informó dónde permanece y la oficina de prensa de Guaidó no ofreció detalles sobre su situación.

Guaidó, quien fue durante algunos años la cara más visible de la oposición ante la comunidad internacional, dejó de ser en enero la cabeza de la figura del gobierno interino que intentó desde 2019 desafiar al gobierno socialista de Maduro. También fue removido de la presidencia de la Asamblea Nacional de 2015, compuesta por la oposición, que sigue operando de manera simbólica aunque su mandato terminó en 2021.

Ahora se encuentra haciendo campaña política como uno de los precandidatos que quiere medirse en las primarias que sectores de oposición planean celebrar en octubre con miras a elegir un único postulante que pueda retar a Maduro en las elecciones presidenciales formales.

————-

Suárez reportó desde Bogotá.

AP