La opositora María Corina Machado pidió este viernes a la justicia revisar una inhabilitación que le impediría postularse contra el presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024 en Venezuela, en el último día del plazo dado para ello en una negociación mediada por Noruega.

"Nadie nos saca de la ruta electoral. Ahora está la pelota del lado de Maduro y Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional", dijo Machado a la prensa a su salida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Delegados de Maduro y la oposición anunciaron el pasado 30 de noviembre, en el marco de un acuerdo firmado en Barbados con vistas a las presidenciales, "un mecanismo" para que inhabilitados que "aspiran a postularse" acudiesen entre el 1 y 15 de diciembre al TSJ a solicitar la revisión de sus casos.

Machado, quien arrasó en las elecciones primarias de la principal alianza opositora, había negado hasta el jueves que fuese a recurrir ante el TSJ, acusado por amplios sectores de la oposición de estar al servicio del gobierno chavista.

"Están buscando excusas para impedir contarse conmigo", declaró frente a la corte. "Estoy habilitada por los venezolanos. No hay excusas", agregó en referencia a su amplio triunfo en las primarias opositoras.

Vieja arma del gobernante chavismo contra opositores, que las consideran ilegales e inconstitucionales, las inhabilitaciones son ordenadas por la Contraloría.

La ley faculta a ese organismo para tomar medidas administrativas contra funcionarios investigados, pero la Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a la presidencia.

- EEUU "aplaude" apelaciones -

Estados Unidos celebró la decisión de Machado en un mensaje en la red social X de su embajada en Venezuela, que opera en Bogotá, después de la ruptura de relaciones entre Caracas y Washington en 2019 por el desconocimiento de la Casa Blanca a la reelección de Maduro un año antes, en unos comicios que el grueso de la oposición denunció como un fraude.

"Aplaudimos a María Corina Machado y a los otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inhabilitaciones", publicó la sede diplomática.

"Ahora corresponde a los representantes de Nicolás Maduro demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas", agregó.

Tras el acuerdo de Barbados, la administración de Joe Biden flexibilizó por seis meses las sanciones estadounidenses al petróleo, el gas y el oro de Venezuela, pero condicionó todo a definir un procedimiento para levantar las inhabilitaciones de Machado y otros opositores.

Washington exige igualmente la liberación de los "presos políticos".

"Pedimos la liberación inmediata de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente y de los presos políticos venezolanos, incluido Roberto Abdul", integrante de la organización Súmate -fundada por Machado- arrestado el 6 de diciembre, indicó la embajada.

"Continuaremos evaluando las sanciones basadas en avances significativos y tangibles, según el acuerdo de Barbados, para restaurar la democracia", continuó.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, con amplia mayoría del partido de gobierno, rechazó ese pronunciamiento.

"No es (una) embajada acreditada en nuestro país, sino una oficina de propaganda al servicio de los más oscuros intereses contra la paz de Venezuela", escribió en X. "Persiste en sus veleidades colonialistas que si no fueran tan trágicas y ridículas, serían cómicas. Venezuela no acepta directrices de nadie".

Erc/pgf/tm