Líder rebelde del Congo dice que sanciones y acuerdos minerales con EEUU no detendrán lucha

ABUYA, Nigeria (AP) — El líder de los rebeldes que capturaron dos ciudades clave en el este de la República Democrática del Congo afirmó que las sanciones internacionales y el acuerdo de minerales que el país ha ofrecido a Estados Unidos no detendrán los combates entre sus miembros y las fuerzas congoleñas.

A pesar de tales sanciones y una recompensa ofrecida por el gobierno de Congo por cualquier información sobre los cabecillas rebeldes, "lucharemos como personas que no tienen nada que perder para asegurar el futuro de nuestro país", manifestó Corneille Nangaa, líder de la Alianza del Río Congo (AFC) que incluye al grupo rebelde M23, a The Associated Press.

Nangaa también desestimó los comentarios del presidente congoleño Félix Tshisekedi la semana pasada de que su país está buscando una asociación de minerales con Estados Unidos que traerá paz y estabilidad para ambos países.

Desde que lanzaron una gran escalada a finales de enero, los rebeldes del M23 han capturado las ciudades de Goma y Bukavu y varias localidades en el este de Congo, obligando a miles de soldados a huir o rendirse y provocando temores de una guerra regional que involucre a vecinos cuyas fuerzas militares también están en el terreno.

La mayoría de los recursos minerales de Congo, estimados en un valor de 24 billones de dólares y críticos para gran parte de la tecnología mundial, permanecen sin explotar, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos no ha hablado públicamente sobre ningún acuerdo de minerales planeado con Congo, lo que los observadores locales dicen que podría ser similar a la oferta de la administración Trump para que Ucrania ayude a poner fin a la guerra con Rusia.

"Este problema puede resolverse mejor por los congoleños involucrados, no por extranjeros con diferentes agendas geopolíticas", expresó Nangaa a la AP durante el fin de semana. "Intentar sobornar a Estados Unidos con minas puede socavar la credibilidad de Estados Unidos".

Los esfuerzos para lograr un alto al fuego colapsaron la semana pasada después de que los rebeldes se retiraran de las conversaciones facilitadas por Angola, condenando las sanciones de la Unión Europea a sus líderes.

Nangaa también rechazó el resultado de una reunión entre líderes congoleños y ruandeses en Qatar, diciendo que tal movimiento para lograr la paz sin la participación del grupo fracasaría y que los rebeldes solo pueden tener un diálogo con el gobierno de Congo si el país reconoce sus quejas y las causas profundas del conflicto.

"Cualquier cosa que se haga sobre nosotros sin nosotros, está en nuestra contra", afirmó Nangaa.

A pesar de los llamados a un alto al fuego, los rebeldes del M23 han capturado ahora la ciudad clave de Walikale, lo que les da control de una carretera estratégica que conecta cuatro provincias en el este de Congo —Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Maniema— cortando efectivamente las posiciones del ejército congoleño.

Al capturar más territorios más allá de Goma —la única ciudad que capturaron durante su breve levantamiento en 2012— los rebeldes tienen como objetivo "asegurar" a los ciudadanos en esos lugares y combatir las causas profundas del conflicto, expresó el líder rebelde.

El más potente de unos 100 grupos armados que compiten por el control en el este de Congo, el M23 está compuesto principalmente por tutsis étnicos que no lograron integrarse en el ejército congoleño. El grupo dice que está defendiendo a los tutsis étnicos y a los congoleños de origen ruandés de la discriminación.

Aunque los expertos de la ONU estiman que hay hasta 4.000 soldados ruandeses apoyando a los rebeldes en Congo, Nangaa afirmó que la alianza rebelde es independiente y busca abordar "la causa raíz de más de 30 años de inestabilidad en nuestro país".

