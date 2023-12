BANIA LUKA, Bosnia y Herzegovina (AP) — El líder separatista de los serbios de Bosnia prometió mantener los intereses nacionales serbios, aunque eso signifique desgarrar a su país y pese a la promesa de Estados Unidos de evitar tal resultado.

“No soy irracional, sé que la respuesta de Estados Unidos será el uso de la fuerza... pero no tengo motivos para asustarme por eso y sacrificar los intereses nacionales (serbios)”, dijo Milorad Dodik, presidente de la parte de Bosnia controlada por los serbios, a The Associated Press en una entrevista el viernes.

Advirtió que cualquier intento de utilizar la intervención internacional para fortalecer aún más las instituciones multiétnicas compartidas de Bosnia se enfrentará a la decisión de los serbios de Bosnia de abandonarlas por completo y llevar al país de nuevo al estado de desunión y disfunción en que se encontraba al final de su brutal guerra separatista en la década de 1990.

Debido a que las democracias occidentales no estarán de acuerdo con eso, añadió, “su reacción nos obligará a declarar la independencia total” de las regiones de Bosnia controladas por los serbios.

La Guerra de Bosnia comenzó en 1992, cuando los serbios de Bosnia, respaldados por Belgrado, intentaron crear una región ”étnicamente pura” con el objetivo de unirse a la vecina Serbia matando y expulsando a los croatas y bosnios del país, que son en su mayoría musulmanes. Más de 100.000 personas fueron asesinadas y más de 2 millones, o más de la mitad de la población del país, fueron expulsadas de sus hogares antes que se alcanzara un acuerdo de paz a finales de 1995.

El acuerdo dividió a Bosnia en dos entidades —la República Srpska, dirigida por los serbios, y la Federación Bosnia-Croata—, a las que se les dio amplia autonomía pero permanecieron unidas por algunas instituciones multiétnicas compartidas.

Sin embargo, es necesario reforzar aún más las instituciones existentes y crear otras nuevas si Bosnia quiere unirse a la Unión Europea.

“Entre los serbios, una cosa es clara y definitiva y es la creciente comprensión de que los años y décadas que tenemos por delante son años y décadas de unificación nacional serbia”, dijo Dodik.

“Bruselas está utilizando la promesa de adhesión a la UE como herramienta para unitarizar a Bosnia”, agregó Dodik, que es incondicionalmente prorruso, y añadió: “En principio, queremos unirnos (a la UE), pero no ya no es nuestra única alternativa”.

Dodik, que ha estado pidiendo la separación de la entidad serbia del resto de Bosnia durante más de una década, ha enfrentado sanciones británicas y estadounidenses por sus políticas, pero ha contado con el apoyo de Rusia.

Hay temores generalizados de que Rusia esté tratando de desestabilizar a Bosnia y el resto de la región para desviar al menos parte de la atención mundial de su guerra en Ucrania.