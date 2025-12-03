Líder surcoreano considera muy "difícil" construir submarinos nucleares en EE. UU.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, afirmó el miércoles que será "extremadamente difícil" construir en Estados Unidos sus submarinos de propulsión nuclear, bajo un acuerdo con Washington.

Corea del Sur se unirá al pequeño grupo de países que opera submarinos de propulsión nuclear, tras recibir el aval de Estados Unidos para el suministro del combustible nuclear.

Sin embargo, no quedó claro dónde serán fabricados los submarinos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en su plataforma Truth Social que Seúl los fabricaría en los astilleros de Filadelfia, Estados Unidos.

Pero el presidente surcoreano Lee dijo el miércoles en conferencia de prensa que el tema "aún requiere más negociación".

"Desde nuestro punto de vista, producirlos allí (Estados Unidos) es extremadamente difícil", aseguró.

"Entiendo plenamente el deseo de hacerlo, pero necesitamos considerar de forma realista si es realmente factible", agregó.

Insistió en que la posición de Seúl siempre fue de fabricar los submarinos localmente.

"Lo que pedimos fue que no los construyan por nosotros ni nos den la tecnología", indicó Lee.

"Nuestra posición es simple, los construiremos con nuestra propia tecnología, así que solo tienen que permitir el suministro del combustible que actualmente está prohibido", explicó.

oho-hs/hmn/mtp/mas/atm