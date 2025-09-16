Líder talibán prohíbe conexión wifi en una provincia afgana para "prevenir la inmoralidad"

JALALABAD, Afganistán (AP) — El líder talibán prohibió la conexión a internet de fibra óptica en una provincia afgana para "prevenir la inmoralidad", afirmó el martes un portavoz del gobierno.

Es la primera vez que se impone una prohibición de este tipo desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, y deja a las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares en la provincia norteña de Balkh sin internet wifi. Sin embargo, la conexión a internet para celulares sigue funcionando.

Haji Attaullah Zaid, un portavoz del gobierno provincial, dijo que ya no hay acceso a internet por cable en Balkh por orden de una "prohibición total" del líder supremo Hibatullah Akhundzada.

"Esta medida se tomó para prevenir la inmoralidad, y se construirá una alternativa dentro del país para las necesidades", manifestó Zaid a The Associated Press. No proporcionó más información, como por qué se eligió Balkh para la prohibición o si el cierre se extendería a otras provincias.

Un residente de Balkh notó problemas de conectividad hace unos días en su hogar y contactó a su proveedor de servicios, que le indicó que era un problema técnico que se resolvería.

"Bloquear el internet está más allá de mi comprensión en una era tan avanzada", señaló el residente, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias de los talibanes.

Le dijo a The Associated Press que rara vez usaba internet móvil porque era lento y caro. Había seis personas en su hogar, entre ellas un estudiante, y todos usaban y necesitaban wifi.

Una conexión a internet rápida y estable también era importante para su trabajo, que involucraba tratar con personas y empresas ubicadas fuera de Afganistán.

"Si esta prohibición continúa, no sólo será perjudicial para mi negocio, sino también para otros porque todo nuestro negocio se realiza en internet", agregó el residente. "Hacemos negocios con personas en el mundo exterior y mantenemos relaciones a través de él. Podría tener que mudarme de Mazar-e-Sharif (la capital de Balkh) a otra provincia porque no puedo permitirme la pérdida".

Las autoridades afganas a veces suspenden la red de telefonía móvil por razones de seguridad, generalmente durante festivales religiosos, para prevenir detonaciones de dispositivos explosivos.

—

El periodista de The Associated Press Abdul Qahar Afghan en Jalalabad, Afganistán, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.