Líder ultraderechista francesa alega "buena fe" en juicio por malversación

Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, defendió este miércoles la "buena fe" de su partido en el segundo día del proceso en apelación en París por malversación de fondos europeos, en el que se juega su candidatura a la elección presidencial de 2027.

En marzo, un tribunal de primera instancia la condenó a cinco años de inhabilitación inmediata, una decisión que puso patas arriba el tablero político francés.

Según la condena, Le Pen estuvo en el "corazón" de un "sistema" entre 2004 y 2016 para que los asistentes parlamentarios de su partido en el Parlamento Europeo, pagados por la institución, trabajaran "en realidad" para la formación, algo prohibido.

La política de 57 años, que el martes negó haber puesto en marcha un "sistema" para malversar fondos públicos europeos, dijo este miércoles, en su segundo día de comparecencia, que si su partido vulneró la ley, fue inintencionado.

"Actuamos totalmente de buena fe", aseveró.

Y arremetió contra el Parlamento Europeo, que según ella no fue lo suficientemente diligente.

"Por supuesto que se nos pueden hacer reproches", concedió. Pero "la administración del Parlamento Europeo era mucho más permisiva de lo que es hoy día", añadió.

Le Pen apuntó igualmente que el paso del tiempo le pone ahora "extremadamente difícil" demostrar su inocencia, en este juicio previsto hasta el 11 de febrero.

La finalista de las elecciones presidenciales de 2017 y 2022 negó haber cometido intencionalmente un delito, de manera firme pero con un tono más moderado que en el juicio en primera instancia, cuando los debates fueron más acalorados.

El cambio de estrategia buscaría que, en caso de condena, la pena de inhabilitación o de prisión le permita presentarse a la elección presidencial de 2027, a la que ya no puede postularse el actual presidente, Emmanuel Macron.

El tribunal correccional de París la apartó de la carrera en marzo al condenarla a dos años de prisión firme, 100.000 euros (US$ 117.000) de multa y, sobre todo, a la inhabilitación inmediata.

La pena máxima que enfrenta de nuevo es de 10 años de prisión.

El proceso en apelación llega cuando Le Pen o su delfín Jordan Bardella lideran los sondeos para suceder al centroderechista Macron en 2027.

Además de Le Pen, otras 23 personas entre exeurodiputados, miembros y trabajadores del otrora Frente Nacional (FN), rebautizado Agrupación Nacional (RN), también fueron condenadas, al igual que la formación. Doce y el propio partido recurrieron la sentencia.