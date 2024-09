Líder y flamante bicampeón continental, Argentina recibe a un Chile cabizbajo en eliminatorias

Buenos aires (ap) — tras agrandar su vitrina con un nuevo título, argentina pone el foco en su próxima misión: vencer a chile y avanzar otro casillero hacia la copa mundial de 2026.

El flamante bicampeón de la Copa América y líder de la eliminatoria sudamericana recibirá el jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires a un seleccionado chileno que está fuera de los puestos de clasificación y busca enderezar su rumbo para quedarse con uno de los seis boletos directos a próximo Mundial o el pase a un repechaje.

“Nos encuentra en una posición inmejorable, que es líderes, pero siempre esta fecha de septiembre tiene particularidades, jugadores que han cambiado de equipos, con poco rodaje”, analizó el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, el miércoles en una rueda de prensa.

“Intentaremos seguir manteniendo el nivel, que el equipo siga en la línea en la que estamos y afrontar los partidos de esta doble fecha de la mejor manera”, acotó.

La Albiceleste, al mando de la tabla con 15 unidades, deberá lidiar con las ausencias de los dos jugadores más desequilibrantes en la seguidilla de títulos que comenzó en 2021 con la Copa América y siguió con la Finalissima y el Mundial en 2022 y este año el bicampeonato continental.

El capitán Lionel Messi, de 37 años, sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho en la final de la Copa América y su regreso a las canchas aún no tiene fecha. El extremo Ángel Di María, por su parte, se retiró de la selección y pisará el césped del estadio Monumental sólo para un homenaje.

“Es extraño que no estén. Ellos están siempre”, reconoció el delantero Julián Álvarez, quien se perfila para ocupar uno de los dos puestos vacantes en la ofensiva. “No sé cuándo fue la última vez (que se ausentaron Messi y Di María), pero tenemos que adaptarnos”.

La última vez que ambos estuvieron ausentes fue en 2013.

Otro habitual titular que faltará por lesión es el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, mientras que el arquero suplente Franco Armani también se retiró de la selección.

Chile está octavo con cinco puntos y viene de quedar eliminado en la primera ronda de la Copa América. No contará por primera vez en casi dos décadas con importantes pilares de la Generación Dorada que revolucionó el fútbol chileno, lo cual ha dado pie al entrenador argentino Ricardo Gareca a profundizar la renovación del plantel.

Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez no vestirán, por primera vez desde 2005, la camiseta de la Roja. El primero por decisión de Gareca y los restantes por lesión. En tanto que el histórico portero Claudio Bravo anunció hace unos días su retiro del fútbol profesional.

“Prefiero que no esté Messi”, admitió el “Tigre” Gareca. “Veo bien a Argentina. Los valores importantes que tienen y son capaces de resolver. No varía que Leo esté o no, tenemos que fijarnos en lo que nos conviene a nosotros”.

Se enfrentaron por última vez en la fase de grupos de la reciente Copa América y ganó la Albiceleste 1-0 con gol de Lautaro Martínez a dos minutos del final.

“Es un equipo que juega bien al fútbol, su entrenador siempre dificulta jugar bien al fútbol (al rival). Está atravesando un momento de cambio que creo es positivo. Le deseamos lo mejor a Ricardo. Irradia tranquilidad”, elogió Scaloni. “(Chile) siempre ha sido para nosotros un equipo difícil y seguro lo será”.

Scaloni no confirmó el equipo, como tampoco quién llevará la cinta de capitán en lugar de Messi.

Una probable formación sería con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Enzo Fernández; Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

En la Roja se perfilan Gabriel Arias, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Eugenio Mena, Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Carlos Palacios, Victor Dávila, Ben Brereton y Darío Osorio.

Argentina se medirá el próximo martes con Colombia en Barranquilla, mientras que Chile recibirá a Bolivia.

La corresponsal en Chile Nayara Batschke contribuyó con este reporte.

