Líder yanomami pide al papa francisco que ayude a lula a salvar a su pueblo

Ciudad del vaticano, 10 abr (reuters) - un representante del pueblo yanomami de brasil dijo que se reunió con el papa francisco el miércoles para pedirle que apoye los esfuerzos del presidente luiz inácio lula da silva para salvar a su pueblo indígena.

Los yanomami, cuyo número se estima en unos 28.000, viven en la mayor reserva indígena de Brasil, en los estados septentrionales de Roraima y Amazonas. La invasión de sus tierras por mineros ilegales ha causado desnutrición y muertes.

"He pedido al papa que apoye al gobierno de Lula, porque Lula necesita amigos. No podrá hacerlo solo. Hay mucha gente a su alrededor, políticos que no quieren que lo resuelva", dijo Davi Kopenawa a los periodistas. "El papa dijo que va a hablar con él".

Kopenawa, un chamán que cofundó y preside la Asociación Hutukara Yanomami, que hace campaña por los derechos indígenas y la preservación de la selva amazónica, se reunió con Francisco en el Vaticano.

Mencionó el envenenamiento del agua por mercurio -utilizado por los mineros salvajes a la caza de oro- como una de las mayores amenazas para su comunidad, junto con la deforestación para la ganadería y el cultivo de soja.

El territorio yanomami, un área del tamaño de Portugal, ha sido invadido por mineros de oro durante décadas, pero las incursiones destructivas se multiplicaron en los últimos años, cuando el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro desmanteló las protecciones medioambientales.

El izquierdista Lula, que volvió al cargo en 2023, ha liderado una ofensiva para desalojar a los mineros ilegales del territorio yanomami. En enero, su gobierno anunció una ayuda de 1.200 millones de reales (239,58 millones de dólares) para la comunidad indígena.

Francisco, originario de Argentina, país vecino de Brasil, ha hecho de la defensa del medio ambiente una de las piedras angulares de su papado, y ha condenado repetidamente el saqueo de los recursos naturales en la Amazonia y otros lugares.

(1 dólar = 5,0088 reales)

(Reporte de Alvise Armellini en Ciudad del Vaticano y Gabriel Araujo en Sao Paulo; editado en español por Carlos Serrano)