Liderazgo en elecciones hondureñas vuelve a cambiar; el conservador Asfura toma ligera ventaja

4 dic (Reuters) - En las reñidas elecciones presidenciales hondureñas, el candidato conservador Nasry Asfura aventajaba ligeramente al centrista Salvador Nasralla, con el 84,4% de los votos escrutados.

En la mañana del jueves, Asfura, del Partido Nacional, contaba con el 40,05%, unos 8.000 votos por delante de Nasralla, del Partido Liberal, que tenía el 39,75%. Rixi Moncada, del izquierdista gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), se mantenía muy por detrás, en tercer lugar.

"El resultado tomará algunos días; yo les pido calma, tranquilidad. El triunfo lo tenemos en las manos", dijo Nasralla en un video que compartió en X a última hora del miércoles, cuando aún mantenía el primer puesto.

Desde que comenzó el recuento de votos para las elecciones del domingo, Nasralla y Asfura se han disputado el liderato con márgenes muy estrechos.

La presidencia de Honduras se decide en una sola vuelta. El candidato con más votos gana aunque el margen sea estrecho o no alcance la mayoría absoluta.

El quinto día de recuento de votos se produjo después de que el miércoles se interrumpiera por segunda vez la actualización del recuento, y los miembros del consejo electoral culparon a la empresa responsable de la plataforma de tabulación de los fallos. (Reporte de Laura García y Aída Peláez-Fernández; edición de Daina Beth Solomon. Editado en español por Natalia Ramos)