Líderes balcánicos tachan la cumbre con la UE de "histórica en lo negativo" tras falta de avances en adhesión

La UE expresa su voluntad de dinamizar el proceso de ampliación para tener negociaciones más ágiles

BRUSELAS, 23 Jun. 2022 (Europa Press) -

Los líderes de Albania, Macedonia del Norte y Serbia han tachado este jueves la cumbre con la Unión Europea de "histórica en lo negativo" tras saldarse sin avances concretos en la adhesión al bloque europeo, ante el veto de Bulgaria a la apertura de negociaciones con Skopje y Tirana.

La rueda de prensa del primer ministro albanés, Edi Rama, el primer ministro macedonio, Dimitar Kovacevski, y el presidente serbio, Aleksandar Vucic, se ha convertido en una rosario de reproches al bloque europeo por no desbloquear el "secuestro" de Sofía a la senda europea de Albania y Macedonia, que aduce diferencias culturales e históricas con Skopje.

"Es importante decir la verdad, no es simplemente Bulgaria. Es una desgracia pero no es solo Bulgaria. El problema es el proceso viciado de Ampliación y Bulgaria es la expresión más clara", ha criticado Rama, quien ha enfatizado que Albania lleva 8 años con el estatus de candidato y Macedonia 17 años, pero sin arrancar las negociaciones formales de adhesión.

El dirigente albanés ha cargado las tintas contra los Estados miembros por no ser capaces de "liberar a dos rehenes" y es por eso que "en ese sentido la cumbre fue histórica pero en sentido negativo".

Además, ha extendido sus críticas a la propia política de Ampliación, tras decir que siente "pena" por los Estados miembros por no poder resolver el veto de Bulgaria y que un solo país comprometa al conjunto de la Unión. "Tuvieron las mejores palabras y todos dijeron que se sienten mal por no poder ofrecer resultados concretos", ha afirmado.

En todo caso, Rama se ha comprometido a seguir trabajando en las reformas europeas que necesita el país, pero ha avisado a la UE de que no "deje caer la fe de los albaneses en Europa". "No hagan como la Iglesia debatiendo sobre el sexo de los ángeles mientras caía Constantinopla", ha zanjado.

Por su lado, Kovacevski, principal damnificado de la posición de Sofía, ha expresado su "insatisfacción" con la marcha del proceso de adhesión y ha pedido consideración para Macedonia en su senda europea. Así ha pedido respeto a su identidad, lengua y cultura y que las cuestiones bilaterales no condicionen el marco de negociaciones con la UE.

"Ninguno de estos temas se le cuestionó a los 27 Estados miembros en su camino a la UE. Eso es lo que queremos, nada más ni nada menos", ha indicado, lamentando que lo sucedido en la cumbre es un "importante golpe" para la credibilidad para la integración europeo.

El primer ministro macedonio ha rechazado de plano la propuesta francesa para que Bulgaria levante el veto a cambio de que Skopje reforme su Constitución para incluir una mención a la comunidad búlgara en el país. "Ahora mismo es inaceptable para mí, para el Gobierno, para el presidente, para los ciudadanos de Macedonia del Norte", ha señalado tajante y ha recalcado que el país está preparado, no obstante, para abrir negociaciones con la UE en cuanto se despeje esta cuestión.

Por su parte, Aleksandar Vucic ha criticado la falta de resultados concretos en el encuentro con líderes europeos y se ha fajado de las críticas que, según ha dicho, han vertido los países del bloque contra Serbia por no aplicar las sanciones europeas por la invasión rusa de Ucrania.

"Macedonia y Albania no obtuvieron fecha para la apertura de negociaciones, Bosnia no logró el estatus de candidato, Pristina no tuvo la exención de visados. Nosotros hemos sido criticados por Estados miembros por el tema ruso y ucraniano, eso es lo que ha pasado en términos prácticos", ha argumentado el líder serbio.

En declaraciones aparte, la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, se ha mostrado satisfecha por el hecho de que "ha sido la vez que más declaraciones positivas" con respecto a Kosovo y a la exención de visados se han producido hasta ahora en el seno de la UE.

"Incluso países que se mostraban dubitativos en el pasado, muchos de ellos han mostrado apoyo concreto hoy y han pedido que se hagan progresos en esta dirección", ha destacado en declaraciones a la prensa al término de la reunión. "Pero ahora tenemos que pasar de las palabras a los hechos, necesitamos acciones concretas, al margen de declaraciones de apoyo, y necesitamos una decisión ya sobre la exencion de visados", ha remachado.

La ue intentará "dinamizar" el proceso de adhesión

Ante el descontento mostrado por los dirigentes balcánicos, fuentes europeas rebajan la tensión y dicen que las demandas de los países están claras pero sirvió para "asegurar que hay una familia europea" y que la UE va a intentar "dinamizar" el proceso de adhesión y tener negociaciones más ágiles.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha mostrado en redes sociales su fuerte apoyo a "revitalizar" el proceso de integración y avanzar en el acceso de los socios balcánicos. "Los trabajos continúan para encontrar rápido una solución aceptable a la cuestión de Macedonia del Norte", ha apuntado el ex primer ministro belga, que ha cancelado la rueda de prensa que tenía prevista tras la reunión con los Balcanes.

Fuentes europeas han recalcado que, pese a la falta de avances, durante la reunión ha quedado claro que las negociaciones de acceso de Albania y Macedonia son una "prioridad total" y ponen de manifiesto la urgencia de resolver las disputas entre Sofia y Skopje.

Superar el veto de bulgaria

Durante la cumbre, el primer ministro búlgaro, Kiril Petkov, cuyo Gobierno pende de un hilo tras perder una moción de censura, ha explicado que como pronto la votación parlamentaria para levantar el veto a la adhesión de Macedonia tendrá lugar el lunes, han indicado otras fuentes, una vez el líder de la oposición y ex primer ministro Boiko Borisov ha garantizado su apoyo al Gobierno para desbloquear la situación.

En declaraciones a la prensa, Petkov ha señalado que espera poder solventar la situación "lo más pronto posible" y que el bloqueo no se alargue más, a expensas de la votación parlamentaria en Bulgaria prevista para los próximos días.

Mientras, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, ha considerado que "nunca nada fue fácil" en esta región y que países como Bosnia y Herzegovina o Kosovo tienen aún que progresar para avanzar en sus procesos. Sobre el bloqueo búlgaro, ha considerado que hay un "50-60%" de posibilidades de que la situación se resuelva "la próxima semana".

Comunidad política europea

Sobre la propuesta del presidente galo, Emmanuel Macron, para lanzar una comunidad politica europea que englobe a países de la UE y otros Estados europeos en una cooperación política y de seguridad, el líder de Albania se ha mostrado abierto a esta opción mientras se avance en paralelo en la adhesión a la UE.

A su juicio puede ser una forma de que todos los países europeos "vivan juntos" en una casa común. "Da igual si algunos estamos en distintos pisos, pero que podamos estar juntos en la sala de estar", ha explicado Rama, al tiempo que Vucic también ha valorado que este foro puede ser la "única manera" de que los socios balcánicos sean escuchados por los europeos.

Por su lado, Kovacevski considera "importante" la iniciativa de Macron, pero ha subrayado que tiene que definir su funcionamiento y sus objetivos, para recalcar que "no puede sustituir la pertenencia a la UE".