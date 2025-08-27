Líderes de Alemania, Francia y Polonia visitan Moldavia para mostrar apoyo frente a Rusia

Líderes de Alemania, Francia y Polonia llegaron el miércoles a Chisináu, en una muestra simbólica de fuerza para expresar su respaldo a Moldavia y a su presidenta proeuropea frente a las "amenazas" e "injerencias" de Rusia.

El presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro polaco, Donald Tusk, integrantes del llamado "Triángulo de Weimar", participarán en el 34 aniversario de la independencia moldava.

Su visita ocurre en vísperas del inicio oficial de la campaña para las elecciones legislativas de finales de septiembre, que según Moldavia y sus aliados europeos se han visto perturbadas por la injerencia de Moscú a favor de los candidatos prorrusos.

"Es una demostración de apoyo a Moldavia por parte de los líderes europeos en un momento en que Rusia intensifica sus injerencias antes de unas elecciones cruciales", declaró a la AFP la presidencia moldava.

Los tres líderes deben dirigirse a la prensa por la tarde junto a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, antes de las celebraciones oficiales en la Plaza de la Independencia de la capital Chisináu, que culminarán con un concierto.

Macron, Merz y Tusk buscan reafirmar "su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Moldavia", explicó a periodistas un asesor del presidente francés.

"Moldavia está amenazada por Rusia", según el asesor, quien citó las "injerencias" e "interferencias" de Moscú, cuyo plan para las antiguas repúblicas soviéticas como Moldavia es "la intimidación y también los obstáculos a la soberanía, la explotación de los separatismos".

"Esta visita es realmente una señal fuerte de apoyo a Moldavia y envía un mensaje simbólico a Rusia de que los principales países europeos se preocupan por lo que sucede aquí", manifestó el analista político Valeriu Pasha, del grupo de estudio Watchdog, en Chisináu.