Líderes de industria energética esperan fuerte demanda futura, advierten déficit de inversión

ABU DABI, 3 nov (Reuters) - Hay buenas señales para una demanda de petróleo saludable hasta 2026, dijeron los líderes de la industria energética el lunes en la conferencia de energía ADIPEC en Abu Dabi, después de que la OPEP+ decidió pausar los aumentos de producción en el primer trimestre del próximo año.

Al ser preguntado por la posibilidad de un exceso de crudo en 2026, el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Mazrouei, afirmó que "no voy a hablar de un escenario de exceso de oferta", añadiendo que "creo que todo lo que estamos viendo es más demanda".

El secretario general de la OPEP dijo en el mismo acto que hay buenas señales para la demanda y que no se esperan sorpresas en el mercado. "Nos estamos asegurando de mantener el equilibrio entre oferta y demanda", dijo Haitham Al Ghais sobre la decisión del domingo de la OPEP+.

Los países de la OPEP+, entre los que se encuentra EAU, acordaron elevar sus objetivos de producción en diciembre, pero frenaron las alzas en el primer trimestre de 2026 para moderar sus planes de recuperar cuota de mercado ante el temor a un exceso de oferta.

Las nuevas sanciones occidentales a Rusia -miembro de la OPEP+- se suman a los retos, ya que Moscú podría tener dificultades para seguir aumentando la producción después de que Estados Unidos y Reino Unido impusieron nuevas medidas a sus principales productores, Rosneft y Lukoil.

Ghais afirmó que, aunque el grupo ha estado devolviendo barriles al mercado de forma constante, sigue teniendo flexibilidad para "alterar, pausar o revertir" sus decisiones.

La OPEP+, que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, ha estado retirando recortes voluntarios, después de reducir la producción durante varios años para sostener el mercado.

Según Ghais, el crecimiento de la demanda de petróleo este año será de 1,3 millones de barriles por día (bpd), al tiempo que añadió que no se alcanzará pronto un máximo de demanda.

El último elemento de los recortes para todo el grupo se mantendrá hasta fines de 2026. Ocho miembros de la OPEP+ volverán a reunirse el 30 de noviembre, el mismo día que la reunión del grupo al completo.

Mazrouei afirmó que la OPEP+ está intentando alcanzar un equilibrio, pero que se necesitan inversiones porque la inteligencia artificial y los centros de datos requieren más energía.

"Hay una necesidad de más energía (...) y tenemos que asegurarnos de que se permite el entorno para la inversión para hacerlo", señaló.

Si no estamos logrando un equilibrio entre el precio y lo que se requeriría, no tendremos un flujo suficiente de inversión para hacerlo.

El director ejecutivo de la petrolera emiratí ADNOC afirmó que la volatilidad se ha convertido en una constante debido a la geopolítica y que la incertidumbre a corto plazo es real. No obstante, indicó que la demanda a largo plazo sigue siendo fuerte y se mantendría por encima de los 100.000 bpd más allá de 2040.

"Aunque nos enfrentemos a vientos en contra en los próximos meses, las perspectivas a largo plazo muestran un crecimiento de la demanda de todas las formas de energía en todos los mercados", afirmó el sultán Ahmed al-Jaber, agregando que la disciplina de costos debe equilibrarse con la inversión de capital.

La demanda de electricidad seguirá aumentando hasta 2040 debido al incremento de la necesidad de energía de los centros de datos, pero la escasez de turbinas de gas está convirtiendo la escasez de suministro en un "punto de estrangulamiento" que eleva los precios de la electricidad, según Al Jaber.

Se necesitan más de 4 billones de dólares anuales en inversiones de capital para cubrir las redes, los centros de datos y todas las fuentes de suministro energético, añadió. (Reporte de Maha El Dahan, Yousef Saba y Jana Choukeir; escrito por Nayera Abdallah; editado en español por Carlos Serrano)