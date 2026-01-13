Líderes de Japón y Corea del Sur prometen cooperar en economía y desafíos regionales en cumbre

NARA, Japón (AP) — El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, acordaron intensificar la cooperación en áreas que incluyen seguridad económica, defensa y la búsqueda de los restos de trabajadores forzosos coreanos, mientras ambos países enfrentan una creciente incertidumbre y desafíos regionales.

Los dos vecinos son viejos aliados de Estados Unidos, pero con frecuencia sus relaciones han sido tensas por cuestiones que incluyen disputas sobre su historia bélica.

"Creo que la cooperación entre Corea y Japón es ahora más importante que nunca y que cualquier otra cosa, ya que debemos seguir avanzando hacia un futuro nuevo y mejor en medio de este orden internacional complejo e inestable", afirmó Lee al inicio de la cumbre el martes.

Durante una conferencia de prensa conjunta después de las conversaciones, los dos líderes dijeron que habían acordado cooperar en áreas que incluyen cadenas de suministro, inteligencia artificial, medidas contra el crimen transnacional y llevar a cabo análisis de ADN en restos que podrían pertenecer a trabajadores forzosos coreanos encontrados el año pasado en una antigua mina submarina japonesa.

Takaichi expresó que había renovado su determinación de mejorar aún más las relaciones de Japón con Corea del Sur "ya que creo que los dos países deben cooperar y contribuir a la estabilidad en la región".

"Este año elevaré las relaciones Japón-Corea del Sur aún más", dijo sonriendo Takaichi, quien busca asegurar lazos estables con Seúl mientras Tokio enfrenta una disputa cada vez peor con China.

La reunión podría representar una victoria política mientras Takaichi busca consolidar su poder. Menos de tres meses después de asumir el cargo, disfruta de fuertes índices de aprobación, pero su partido tiene mayoría en sólo una de las dos cámaras del Parlamento. Hay una creciente especulación de que podría estar planeando una elección anticipada con la esperanza de ganar más escaños.

Una cumbre en una ciudad conocida por sus ciervos y monumentos

Takaichi recibió a Lee en su ciudad natal, Nara, una antigua capital conocida por sus apreciados ciervos y templos budistas centenarios.

Nara, que fue el centro de intercambio cultural entre la península de Corea y Japón en tiempos antiguos, "tiene un significado especial en un momento en que los intercambios Corea-Japón son más importantes que nunca", dijo Lee.

Lee propuso una reunión en la ciudad durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Gyeongju, Corea del Sur, en octubre.

Takaichi llevará a Lee el miércoles a un recorrido por el templo Horyu, que incluye edificios de finales del siglo VII o principios del siglo VIII. Están entre los edificios de madera más antiguos del mundo y reflejan la adopción del budismo por parte de Japón a través de la península de Corea. Lee también se reunirá con residentes surcoreanos en Japón antes de regresar a casa por la tarde.

Los lazos culturales, religiosos y políticos de Japón con la península de Corea son antiguos, pero en tiempos modernos su relación se ha visto repetidamente interrumpida por disputas derivadas del brutal dominio colonial de Japón sobre Corea de 1910 a 1945.

La primera ministra japonesa enfrenta un incremento de la tensión comercial y política con China por un comentario sobre Taiwán que enfureció a Beijing días después de que asumiera el cargo. Takaichi dijo que una posible acción militar china contra Taiwán, la isla democrática que Beijing reclama como suya, podría justificar una intervención japonesa.

Lee dijo que había recordado a Takaichi la importancia de la cooperación trilateral con China. Una cumbre trilateral, que Japón debía albergar el año pasado, no se llevó a cabo debido al empeoramiento de las relaciones de Tokio con Beijing.

Mientras Lee estuvo en Beijing para conversaciones con el líder chino Xi Jinping la semana pasada, dijo a los periodistas que las relaciones con Japón son tan importantes como las con China, pero que la capacidad de Corea del Sur para mediar en la reconciliación entre sus vecinos es limitada.

Seguridad económica, Corea del Norte y alianzas con Estados Unidos

Lee dijo que los dos líderes acordaron encontrar formas de establecer asociaciones más completas en seguridad económica, sectores de ciencia y tecnología.

Él y Takaichi también discutieron los desafíos de Corea del Norte y acordaron cooperar en el esfuerzo por lograr la desnuclearización completa del Norte.

Japón y Corea del Sur, ambos aliados clave de Estados Unidos, reafirmaron la importancia estratégica de su cooperación que también incluye a Washington, pero no comentaron sobre la diplomacia impredecible del presidente Donald Trump o su presión para aumentar aún más su gasto en defensa.

Líderes priorizan temas de interés mutuo, pero poco progreso en la historia

Las relaciones entre Seúl y Tokio han comenzado a mejorar en los últimos años ante desafíos compartidos como la creciente competencia entre China y Estados Unidos y el avance del programa nuclear de Corea del Norte.

Hubo preocupaciones iniciales sobre la capacidad de Takaichi para trabajar con Lee, alimentadas por su reputación como defensora de la seguridad y una suposición de algunos de que el líder surcoreano de izquierda se inclinaría hacia Corea del Norte y China. Pero hasta ahora, ambos líderes han buscado dejar de lado sus diferencias.

Mientras evitaban sus disputas históricas pasadas, los dos líderes confirmaron la cooperación en un esfuerzo continuo liderado por grupos de la sociedad civil para recuperar e identificar restos encontrados el año pasado en la mina Chosei, un antiguo sitio de minería submarina en la prefectura japonesa occidental de Yamaguchi, donde unos 180 trabajadores, en su mayoría trabajadores forzados coreanos, murieron en un accidente en 1942. Los líderes acordaron cooperar para realizar análisis de ADN en los restos.

"Es un acuerdo pequeño pero significativo" sobre cuestiones de historia de guerra entre los dos países, dijo Lee.

Hyung-jin Kim en Seúl, Corea del Sur, contribuyó a este informe. Yamaguchi informó desde Tokio.

