Líderes de la UE pedirán contención a Israel tras el compromiso de más sanciones al sector de drones de Irán

Los líderes de la Unión Europea usarán la cumbre informal de este martes y miércoles en Bruselas para llamar a la calma en Oriente Próximo ante el riesgo de una guerra regional, insistiendo en que Israel se abstenga de responder al ataque con drones y misiles de Irán tras comprometerse a extender las sanciones al sector de drones de Teherán para frenar el suministro a fuerzas afines en Líbano o Yemen.

Los jefes de Estado y de Gobierno europeos abordarán la tensión generada por el ataque de Irán con unos 300 drones y misiles del pasado sábado sobre Israel en respuesta al bombardeo de su Consulado en Damasco, asunto que copa la atención internacional los últimos días. Junto a la denuncia del ataque iraní sin precedentes, los líderes europeos pedirán "contención" a las partes para evitar cualquier acción que pueda escalar la crisis y desembocar en una guerra regional, subrayando así la necesidad de no echar más gasolina a una zona ya inflamada por la guerra en la Franja de Gaza.

Los ministros de Exteriores de la UE reunidos de emergencia por videoconferencia acordaron este martes aumentar las sanciones que actualmente castigan el suministro de piezas y componentes de drones desde Teherán a Rusia en su invasión de Ucrania para que se usen también frente al envío de misiles y drones iraníes a fuerzas afines en la región, caso de Hezbolá en Líbano o los hutíes en Yemen. Junto a estos países, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha mencionado también Irak y Siria.

La idea es poner coto al suministro de armamento de Irán a fuerzas afines que generan tensión en la región. "Hay apetito de ir en esa dirección", asegura un alto cargo de la UE, sobre una medida que busca respaldar a Israel ante la "amenaza de seguridad existencial" que representa Teherán con grupos interpuestos en Líbano o Yemen. "Es una señal pero queremos que las sanciones sean efectivas y hacerles la vida más difícil", explicaba otra fuente europea sobre el alcance de estas medidas.

Aunque la UE expresa su solidaridad con Israel ante los ataques aéreos directos desde Irán, no se aleja de su intención de impulsar una salida a la guerra en Gaza, donde la ofensiva israelí ha dejado más de 33.000 muertos en medio año. "No olvidemos a Gaza. No olvidemos que pasa ahí", ha recalcado Borrell este mismo martes para insistir en que no habrá estabilidad en la región, ni una paz duradera de Israel con sus vecinos si sigue la guerra en la Franja.

En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechará la cumbre para seguir su ronda de contactos con líderes europeos para consensuar el reconocimiento del Estado de Palestina, con encuentros programados con los primeros ministros de Luxemburgo, Luc Frieden, de Malta, Robert Abella, y de Bélgica, Alexander De Croo.

Además, en el menú de la cumbre informal también está el debate estratégico sobre las relaciones con Turquía, en el que los líderes de los 27 tomarán como base el informe del Alto Representante que recomienda usar la modernización de la unión aduanera como palanca para conseguir más compromisos de Ankara en cuestiones sensibles para la UE como la migración o la resolución de la cuestión de Chipre.

En materia económica y de competitividad los dirigentes europeos debatirán también las recomendaciones del informe elaborado por el ex primer ministro italiano Enrico Letta y al que ha tenido acceso Europa Press que propone establecer un "mecanismo de contribución a las ayudas estatales que obligue a los Estados miembro a destinar una parte de sus fondos nacionales a financiar iniciativas e inversiones paneuropeas".

Esta es una de las "soluciones innovadoras" que Letta planteará en la cumbre ya en la jornada del jueves a fin de encontrar un "equilibrio" entre la necesidad de movilizar rápidamente ayudas públicas específicas para la industria y, por otro, evitar la fragmentación del mercado único.