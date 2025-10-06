Líderes de los Balcanes Occidentales se reúnen en Albania para debatir integración en la UE

GOLEM, Albania (AP) — Los presidentes de las naciones de los Balcanes Occidentales se reunieron el lunes en Albania para discutir formas de acelerar su integración económica con la Unión Europea en medio de crecientes desafíos geopolíticos.

La reunión en Golem, Albania, a 50 kilómetros (30 millas) al oeste de la capital, Tirana, es un encuentro anual que se lleva a cabo como parte de una iniciativa diplomática lanzada en 2013 por Eslovenia y Croacia, miembros de la UE.

La intención era apoyar la ampliación de la UE hacia los Balcanes Occidentales, una región que incluye a Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo.

Todos los países están trabajando para unirse a la UE, pero se encuentran en diferentes etapas de su camino hacia la membresía, con Montenegro y Albania a la cabeza y Serbia, Bosnia, Kosovo y Macedonia del Norte rezagados.

La apertura de la UE para aceptar nuevos miembros ha crecido desde que comenzó la guerra total en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Existen preocupaciones de que la guerra en Ucrania y la creciente confrontación de Rusia con Occidente puedan extenderse a una región aún marcada por sus propios conflictos.

La iniciativa busca fortalecer el diálogo político y promover la reconciliación después de las guerras de la década de 1990, con tensiones aún latentes, por ejemplo, entre Serbia y Kosovo.

La reunión anual, en gran medida ceremonial, estaba siendo liderada por el presidente albanés Bajram Begaj, la presidenta eslovena Natasa Pirc Musar y el presidente croata Zoran Milanovic.

También se esperaba la asistencia de miembros de la presidencia tripartita de Bosnia y de los presidentes de Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia.

La iniciativa fue nombrada Proceso de Brdo-Brijuni en honor a dos lugares —Brdo pri Kranju en Eslovenia y las Islas Brijuni en Croacia— que son simbólicos de reconciliación y diplomacia.

Los tres anfitriones tienen previsto celebrar una conferencia de prensa al final de la cumbre.

___________________________________

Semini reportó desde Tirana, Albania.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.