Líderes de los BRICS se reúnen virtualmente en plena tensión con Trump

En plena tensión arancelaria con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los líderes de los BRICS iniciaron este lunes una reunión virtual para discutir la "defensa del multilateralismo", informó el gobierno brasileño.

El presidente de izquierda brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó la videoconferencia, en la que también participan su par chino, Xi Jinping, el ruso Vladimir Putin y el sudafricano Cyril Ramaphosa, según sus respectivos gobiernos.

"El principal eje de discusión de la cumbre virtual será la defensa del multilateralismo, una de las agendas centrales de los BRICS", dijo a la AFP la presidencia brasileña del bloque.

Se espera un comunicado final al término de la reunión.

El presidente estadounidense impuso tarifas punitivas a algunos socios de los BRICS, lo que disparó la tensión entre la primera potencia mundial y este bloque formado por economías emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Lula ha dicho que Trump se cree un "emperador" luego de que aplicara aranceles de 50% a las exportaciones brasileñas, con el argumento de que existe una "caza de brujas" contra su aliado de extrema derecha Jair Bolsonaro.

La corte suprema de Brasil dictaminará esta semana si el exmandatario intentó dar un golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022.

La Casa Blanca también impuso sanciones a jueces y funcionarios brasileños para presionar en favor de Bolsonaro.

Antes de confrontarse bilateralmente con Brasil, Trump había apuntado en julio contra los BRICS en su conjunto.

En plena cumbre del grupo en Río de Janeiro, el mandatario estadounidense publicó una serie de mensajes con amenazas arancelarias a "cualquier país que se alinee" con los BRICS.

Los jefes de Estado del grupo coordinarán también este lunes su participación en eventos durante 2025 como la Asamblea General de la ONU, la conferencia climática COP30 en la ciudad amazónica de Belém y la cumbre del G20 en Sudáfrica. Trump ya anunció que no asistirá a esta última.

Desde 2023, la lista de socios de los BRICS se amplió a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán, incorporados al grupo fundado en 2009 para reforzar el llamado Sur Global.

El grupo representa cerca del 40% del PBI mundial y casi la mitad de la población del planeta.

