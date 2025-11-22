Líderes de ocho países nórdicos y bálticos prometen apoyo continuo a Kiev tras hablar con Zelenski
- 1 minuto de lectura'
22 nov (Reuters) -
Los líderes de ocho países nórdicos y bálticos dijeron el sábado que hablaron con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmando su apoyo a Kiev y comprometiéndose a seguir suministrando armas mientras refuerzan las defensas de Europa para disuadir de nuevas agresiones rusas.
En una declaración conjunta, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia afirmaron que "Rusia no se ha comprometido hasta ahora a un alto el fuego ni a ningún paso que conduzca a la paz".
"Las soluciones que respeten la soberanía de Ucrania y que aporten a Ucrania y a Europa una mayor seguridad y estabilidad cuentan con todo nuestro apoyo", añadió la declaración.
El grupo también respaldó el refuerzo de las sanciones y de medidas económicas más amplias contra Moscú mientras continúe la guerra.
La declaración se conoce mientras Ucrania y sus aliados europeos se afanan por coordinar una respuesta al plan de 28 puntos para poner fin a la guerra presentado por Estados Unidos esta semana.
(Reporte de Mrinmay Dey en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)
- 1
“Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
- 2
Corearon a Messi: el rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada
- 3
El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Andis desde el kirchnerismo a la actualidad
- 4
Arrestaron a Jair Bolsonaro por “riesgo de fuga”: admitió que quiso quemar su tobillera electrónica