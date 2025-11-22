LA NACION

Líderes de ocho países nórdicos y bálticos prometen apoyo continuo a Kiev tras hablar con Zelenski

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
Líderes de ocho países nórdicos y bálticos prometen apoyo continuo a Kiev tras hablar con ZelenskiSven Hoppe - dpa Pool

22 nov (Reuters) -

Los líderes de ocho países nórdicos y bálticos dijeron el sábado que hablaron con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmando su apoyo a Kiev y comprometiéndose a seguir suministrando armas mientras refuerzan las defensas de Europa para disuadir de nuevas agresiones rusas.

En una declaración conjunta, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia afirmaron que "Rusia no se ha comprometido hasta ahora a un alto el fuego ni a ningún paso que conduzca a la paz".

"Las soluciones que respeten la soberanía de Ucrania y que aporten a Ucrania y a Europa una mayor seguridad y estabilidad cuentan con todo nuestro apoyo", añadió la declaración.

El grupo también respaldó el refuerzo de las sanciones y de medidas económicas más amplias contra Moscú mientras continúe la guerra.

La declaración se conoce mientras Ucrania y sus aliados europeos se afanan por coordinar una respuesta al plan de 28 puntos para poner fin a la guerra presentado por Estados Unidos esta semana.

(Reporte de Mrinmay Dey en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
    1

    “Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro

  2. El rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada
    2

    Corearon a Messi: el rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada

  3. El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Agencia de Discapacidad
    3

    El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Andis desde el kirchnerismo a la actualidad

  4. Arrestaron a Jair Bolsonaro por “riesgo de fuga”: admitió que quiso quemar su tobillera electrónica
    4

    Arrestaron a Jair Bolsonaro por “riesgo de fuga”: admitió que quiso quemar su tobillera electrónica

Cargando banners ...