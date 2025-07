Líderes de Reino Unido, Francia y Alemania presionan a Israel por ayuda en Gaza

LONDRES (AP) — Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania exigieron a Israel que permita la entrada de ayuda sin restricciones en Gaza para poner fin a una “catástrofe humanitaria”, después de que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara que su país se convertirá en la primera gran potencia occidental en reconocer un estado palestino.

En la declaración conjunta, emitida tras una llamada entre Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz, se pide un alto el fuego inmediato y se afirma que “privar a la población civil de la asistencia humanitaria esencial es inaceptable”, aunque sin irrumpir en un nuevo terreno diplomático.

Los líderes dijeron que están “listos para tomar más medidas en apoyo de un alto el fuego inmediato y de un proceso político que genere seguridad y paz duraderas para israelíes, palestinos y toda la región”, pero no especificaron qué acciones podrían tomar.

La medida de Francia expone divisiones europeas

El sorpresivo anuncio de Macron expuso las diferencias entre los aliados europeos, conocidos como el E3, sobre cómo aliviar la creciente crisis humanitaria y poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Los tres apoyan, en principio, la creación de un estado palestino, pero Alemania dijo que no tiene planes inmediatos de seguir el paso de Francia, que Macron planea formalizar en septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Reino Unido tampoco ha seguido el ejemplo, pero Starmer enfrenta una creciente presión, tanto de legisladores de la oposición como de miembros de su propio gobierno laborista, para reconocer formalmente la condición de estado al territorio palestino. El secretario británico de Salud, Wes Streeting, pidió el martes un anuncio “mientras aún quede un estado de Palestina por reconocer”.

El viernes, 221 de los 650 legisladores de la Cámara de los Comunes firmaron una carta en la que exhortan a Starmer a reconocer un estado palestino.

“Desde 1980 hemos apoyado una solución de dos estados. Tal reconocimiento daría sustancia a esa postura”, se lee en la carta, firmada por legisladores de varios partidos del gobierno y de oposición.

Tras la llamada del E3 el viernes, Starmer condenó “el continuo cautiverio de rehenes, el hambre y la negación de ayuda humanitaria al pueblo palestino, la creciente violencia de grupos de colonos extremistas y la desproporcionada escalada militar de Israel en Gaza”.

Dijo que “el reconocimiento de un estado palestino” debe ser uno de los pasos en un camino hacia la paz.

“Lo digo rotundamente. Pero debe ser parte de un plan más amplio que finalmente produzca una solución de dos estados y seguridad duradera para palestinos e israelíes”, afirmó.

Más de 140 países reconocen un estado palestino, entre ellos, una docena en Europa.

Pero Francia es el primer país del Grupo de los Siete y la nación europea más grande en dar ese paso. Israel y Estados Unidos criticaron la decisión de Francia. Reino Unido ha apoyado durante mucho tiempo la idea de un estado palestino independiente que exista junto a Israel, pero ha dicho que el reconocimiento debería ser parte de una solución negociada de dos estados. Cualquier solución de este tipo parece lejana. No ha habido negociaciones importantes entre Israel y Palestina durante años, incluso antes del ataque de Hamás a Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1200 personas y desató la guerra actual. La crisis humanitaria alarma a los aliados de Israel La creciente crisis humanitaria en Gaza, donde el hambre se extiende y los niños mueren de inanición, ha causado alarma incluso entre los aliados más cercanos de Israel. Tradicionalmente, Alemania ha sido un aliado particularmente firme de Israel en Europa, con relaciones arraigadas en la historia del Holocausto. Dice que reconocer un estado palestino debería ser “uno de los pasos finales” en la negociación de una solución de dos estados y “no planea reconocer un estado palestino a corto plazo”. Pero Berlín también ha agudizado su tono recientemente, y ha descrito las acciones militares israelíes en Gaza como inaceptables y ha presionado a favor de una mayor ayuda humanitaria, aunque, al parecer, todavía está a favor de influir en los funcionarios israelíes mediante contacto directo. El gobierno alemán dijo el viernes en un comunicado que mantiene un “diálogo constante” con el gobierno israelí y con otros socios sobre temas que incluyen un alto el fuego en Gaza y la necesidad de mejorar drásticamente la ayuda humanitaria. Dijo que está “preparado para aumentar la presión” si no hay avances, pero no detalló cómo. Reino Unido ha detenido algunas ventas de armas a Israel, ha suspendido conversaciones de libre comercio y ha sancionado a ministros del gobierno de extrema derecha y colonos extremistas, pero Starmer enfrenta una intensa presión para hacer más. También pesa sobre Starmer su deseo de mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que ha criticado fuertemente la decisión de Francia. El líder británico se reunirá con el presidente Donald Trump en los próximos días, mientras éste visita dos campos de golf que posee en Escocia. Yossi Mekelberg, experto en Oriente Medio de Chatham House, un grupo de expertos en asuntos internacionales, dijo que la decisión de Macron de posponer la finalización del reconocimiento hasta septiembre “crea un espacio” para que otros países se unan. “Sabemos que Reino Unido está cerca, pero no allí”, dijo. “Esto podría alentar a Starmer, de quien sabemos que no es una persona que se apresure a tomar una decisión como esa... Esto podría crear algo de impulso, cierta dinámica, para Reino Unido”.

El periodista de The Associated Press Geir Moulson en Berlín contribuyó a esta historia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.