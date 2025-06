Líderes del G7 instan a Trump a retroceder en su guerra comercial

Los líderes mundiales en la cumbre del G7 en Canadá instaron el lunes al presidente estadounidense Donald Trump a retroceder en su guerra comercial, argumentando que representa un riesgo para la estabilidad económica global.

Los gobernantes de siete de las economías más avanzadas del mundo -Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos- llamaron al mandatario estadounidense a revertir sus planes de imponer aranceles más altos en todo el mundo como prevé hacer el mes que viene.

La mayoría de los miembros del G7 ya están sujetos a un arancel generalizado del 10% impuesto por Trump, pero algunos países también están afectados por gravámenes adicionales a los automóviles, al acero y al aluminio.

La cumbre del G7, marcada por el conflicto en Medio Oriente, y en la que el anfitrión, Canadá, trató de evitar provocar la ira de Trump, fue una oportunidad para que los líderes se sentaran uno a uno con el mandatario republicano para tratar de lograr acuerdos que eliminen lo peor de la amenaza arancelaria.

En sesiones oficiales, el tema también estuvo sobre la mesa.

"Varios participantes pidieron terminar con la disputa por los aranceles lo antes posible", dijo a periodistas un alto funcionario alemán bajo condición de anonimato.

Según dijeron, la disputa debilita las economías del G7 y que "al final solo fortalecerá a China", añadió el funcionario.

Trump aprovechó la reunión para firmar oficialmente un acuerdo ya anunciado en mayo con Reino Unido, el primer país en asegurar un pacto comercial con Estados Unidos para evitar los aranceles.

"Me gustan. Son la mejor protección", dijo Trump sobre los gravámenes, después de una reunión con el primer ministro británico Keir Starmer al margen del G7.

En conferencia de prensa, Trump abrió una carpeta para mostrar el acuerdo firmado y los documentos se esparcieron por el suelo.

"Ups, lo siento", exclamó mientras Starmer se apresuraba a recoger las hojas sueltas.

Diálogos uno a uno

El tema del comercio es de interés urgente para Canadá, después de que la administración Trump anunciara varias tasas adicionales sobre las importaciones canadienses en los últimos meses.

Tras una reunión entre Trump y el primer ministro Mark Carney, el gobierno canadiense indicó que ambas partes podrían convenir una tregua comercial en los próximos 30 días.

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba habló con Trump durante 30 minutos y discutieron formas de encontrar una solución "de una manera que esté alineada con los intereses nacionales de Japón", según declaró Ishiba a NHK, la emisora pública japonesa.

"Como todavía hay algunos puntos donde ambas partes no están de acuerdo, no hemos llegado a un acuerdo sobre el paquete en su conjunto", indicó Ishiba. Los líderes de países no miembros del G7 invitados a la cita el martes, entre ellos México, también confiaban en poder reunirse con Trump, pero sus esperanzas se desvanecieron con la decisión del mandatario estadounidense de irse antes por la crisis con Irán. Los líderes de Corea del Sur, India, México y Sudáfrica llegarán a la reunión en un complejo turístico en las Montañas Rocosas canadienses cuando Trump ya no esté. Decenas de países negocian con Washington para alcanzar algún tipo de acuerdo comercial antes de que Estados Unidos imponga mayores aranceles el 9 de julio. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum busca además renegociar el acuerdo trilateral de libre comercio de América del Norte, T-MEC, que también incluye a Canadá. - Un acuerdo "bueno y justo" - Aunque había pocas expectativas de que la cumbre produjera un avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer estaba en la delegación de Trump. Una fuente en la cumbre dijo que el presidente francés Emmanuel Macron llamó a su homólogo estadounidense a terminar rápidamente el conflicto comercial de una vez por todas. La Comisión Europea está a cargo de las negociaciones comerciales para el bloque de 27 países, y el jefe de comercio de la UE, Maros Sefcovic, también asistió a la cumbre, acompañando a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las instituciones de la UE son miembros oficiales del G7, y durante la sesión de la mañana, Von der Leyen argumentó ante los líderes que "los aranceles, sin importar quién los establezca, son en última instancia un impuesto pagado por los consumidores y las empresas en casa". Von der Leyen también se reunió con Trump uno a uno sobre temas de comercio en un encuentro que, según funcionarios estadounidenses, pidió ella. "Instruimos a los equipos a acelerar su trabajo para lograr un acuerdo bueno y justo. Hagámoslo", afirmó en X. arp/bgs/md/ad/val