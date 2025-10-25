Líderes del Partido Demócrata apoyan a Mamdani en los prolegómenos de las elecciones a la Alcaldía de NY

Oct. 2025 (Europa Press) -

Tras varias semanas de dudas, los pesos pesados del Partido Demócrata de Estados Unidos han declarado finalmente su respaldo al gran favorito para convertirse el próximo 4 de noviembre, Zohran Mamdani, representante del ala progresista del partido y socialdemócrata declarado, en el nuevo alcalde de Nueva York.

El líder del Partido Demócrata en la cámara baja del Congreso de EEUU, Hakeem Jeffries, ha roto su silencio y declarado finalmente su apoyo a Mamdani y a su programa para reducir el coste de la vivienda en la ciudad de Nueva York, uno de los lugares más caros por metro cuadrado del mundo.

Mamdani ha sido objeto de un aluvión de críticas por su apoyo a la población de Gaza frente a la campaña militar israelí. El candidato demócrata ha llegado incluso a comparecer en Fox News, la cadena favorita de Donald Trump, para aclarar su posición y denunciar tanto los "crímenes de guerra" de Hamás el 7 de octubre de 2023 como el "genocidio cometido por Israel" en respuesta al ataque.

El candidato demócrata, de 34 años de edad, también ha recibido críticas por nepotismo (es el hijo de la prestigiosa cineasta india Mira Nair), su ascendencia ugandesa por parte de padre, y ha sido objeto de una campaña que Mamdani, musulmán chií, ha denunciado en numerosas ocasiones como un ejercicio de islamofobia.

Trump lo ha descrito en público como un "comunista" y avisado con tomar represalias contra la ciudad en caso de su victoria pero, de puertas adentro y según fuentes del 'Wall Street Journal', el presidente de Estados Unidos ha confesado a su círculo de allegados que Mamdani parece imbatible y que todo parece indicar que se llevará por delante a sus dos rivales: el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

Cuomo lleva asociada la imagen de la derrota desde que perdió las primarias demócratas frente a Mamdani, por lo que ahora tiene que comparecer en los comicios como independiente. Los neoyorquinos lo asocian con la élite y el poder, y recuerdan las acusaciones de abuso sexual que lo llevaron a dimitir del cargo de gobernador en 2021 tras la investigación encabezada por la fiscal Letitia James. La conclusión indicó que Cuomo acosó a once mujeres durante su etapa como gobernador.

Sliwa tampoco es un factor a tener en cuenta pero parte del electorado se ha enamorado de su excentricidad y de cierto espíritu moderado alejado del movimiento MAGA de Trump. Sliwa, es el fundador y director ejecutivo de Guardian Angels, una organización sin fines de lucro para la prevención del delito con sede en la ciudad de Nueva York. Declarado conservador, pero no extremista, Sliwa llamó "chiflado" a Trump en 2019 y solo regresó a las filas republicanas cuando el magnate fue derrotado por Joe Biden en 2020.

Así las cosas, este pasado viernes Jeffries ha terminado por apoyar la candidatura del socialdemócrata.

Zohran Mamdani se ha centrado incansablemente en abordar la crisis de asequibilidad y se ha comprometido explícitamente a ser un alcalde para todos los neoyorquinos, incluidos aquellos que no apoyan su candidatura", escribió Jeffries en un comunicado. "Con ese espíritu, lo apoyo a él y a toda la candidatura demócrata de la ciudad en las elecciones generales", ha añadido.