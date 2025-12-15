Líderes europeos buscan reforzar apoyo a Ucrania ante la presión de Washington para aceptar acuerdo

BERLÍN (AP) — Se esperaba que varios líderes europeos consolidaran su apoyo a Ucrania el lunes, ante la presión de Washington para que Kiev acepte rápidamente un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos.

Después de las conversaciones del domingo en Berlín entre enviados estadounidenses y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se prevé que funcionarios ucranianos y europeos continúen una serie de reuniones en un esfuerzo por asegurar la paz y la seguridad del continente ante una Rusia cada vez más asertiva.

Zelenskyy se reunió el domingo con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, en la cancillería federal alemana con la esperanza de poner fin a la guerra de casi cuatro años.

Washington ha intentado durante meses equilibrar las demandas de cada lado mientras Trump presiona por un rápido fin a la guerra de Rusia y se muestra cada vez más exasperado por los retrasos. La búsqueda de posibles compromisos ha encontrado grandes obstáculos, como el control de la región oriental de Donetsk en Ucrania, que está mayormente ocupada por fuerzas rusas.

Zelenskyy expresó el domingo su disposición a abandonar la candidatura de su país para unirse a la OTAN si Estados Unidos y otras naciones occidentales ofrecen a Kiev garantías de seguridad similares a las ofrecidas a los miembros de la OTAN. Sin embargo, Ucrania continuó rechazando la presión de Estados Unidos para ceder territorio a Rusia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, quiere que Ucrania retire sus fuerzas de la parte de la región de Donetsk que aún está bajo su control, entre las condiciones clave para la paz.

El presidente ruso también ha descrito la candidatura de Ucrania para unirse a la OTAN como una gran amenaza para la seguridad de Moscú y una razón para lanzar la invasión a gran escala en febrero de 2022. El Kremlin ha exigido que Ucrania renuncie a la candidatura para la membresía en la alianza como parte de cualquier posible acuerdo de paz.

Zelenskyy enfatizó que cualquier garantía de seguridad occidental tendría que ser legalmente vinculante y apoyada por el Congreso de Estados Unidos.

La “Pax Americana” ha terminado

El canciller alemán Friedrich Merz, quien ha encabezado los esfuerzos europeos para apoyar a Ucrania junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el sábado que "las décadas de la 'Pax Americana' han terminado en gran medida para nosotros en Europa y también para nosotros en Alemania".

Advirtió que el objetivo de Putin es "un cambio fundamental en las fronteras de Europa, la restauración de la antigua Unión Soviética dentro de sus fronteras".

"Si Ucrania cae, no se detendrá", advirtió Merz durante una conferencia de partido en Múnich.

Mientras tanto, Macron prometió el domingo en la plataforma social X que "Francia está, y seguirá estando, al lado de Ucrania para construir una paz robusta y duradera, una que pueda garantizar la seguridad y soberanía de Ucrania, y la de Europa, a largo plazo".

Putin ha negado tener planes de atacar a cualquier aliado europeo.

