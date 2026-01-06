Líderes europeos rechazan comentarios de Trump sobre una posible toma de Groenlandia

BERLÍN (AP) — Varios líderes europeos rechazaron el martes los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la posible toma de control estadounidense de Groenlandia.

En un comunicado, los mandatarios reiteraron que la estratégica isla ártica, rica en minerales, “pertenece a su pueblo”. “Es para Dinamarca y Groenlandia, y solo ellos, decidir sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”, decía el comunicado.

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido respaldaron a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, tras los comentarios de Trump sobre el territorio autónomo que pertenece al reino de Dinamarca y que, por lo tanto, también es parte de la alianza militar OTAN.

Stephen Miller, subdirector de despacho de la Casa Blanca, dijo el lunes que Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos a pesar de la advertencia de Frederiksen de que una toma de control estadounidense equivaldría al final de la OTAN.

“El presidente ha dejado claro desde hace meses que Estados Unidos debería ser la nación que tenga a Groenlandia como parte de nuestro aparato de seguridad general”, dijo Miller durante una entrevista con la televisora CNN el lunes por la tarde.

Sus declaraciones se produjeron después de que la líder danesa, junto con el primer ministro de Groenlandia y otros líderes europeos, rechazaron con contundencia el renovado llamado de Trump para que la estratégica isla ártica, rica en minerales, pase a manos estadounidenses tras la operación militar de Washington en Venezuela el fin de semana.

Trump dice que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia para garantizar la seguridad del territorio de la OTAN ante las crecientes amenazas de China y Rusia en el Ártico.

“Es muy estratégico en este momento”, dijo a los periodistas el domingo.

“Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, dijo Trump. “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”.

Durante su entrevista el lunes, Miller cuestionó el control de Dinamarca sobre Groenlandia.

“¿Cuál es la base de su reclamo territorial?”, dijo Miller. "¿Cuál es su base para tener a Groenlandia como una colonia de Dinamarca?”.

Sin embargo, indicó que no era necesario considerar si la administración estadounidense estaba contemplando una intervención armada.

“No hay necesidad de siquiera pensar o hablar sobre esto en el contexto que estás preguntando, de una operación militar. Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.