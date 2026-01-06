Líderes europeos respaldan a Dinamarca ante renovado interés de EEUU por Groenlandia

COPENHAGUE, 6 ene (Reuters) -

Los líderes de las principales potencias europeas hicieron público el martes una declaración conjunta en apoyo de Dinamarca y Groenlandia, afirmando que la isla ártica pertenece a su pueblo, ante el renovado interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por hacerse con el territorio danés.

"Groenlandia pertenece a su gente. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y sólo a ellos, decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", indicó la declaración de los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca.

Los líderes afirmaron que la seguridad en el Ártico debe lograrse de forma colectiva con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos.

"La OTAN ha dejado claro que la región del Ártico es una prioridad y los aliados europeos están dando un paso adelante", dijo la declaración. "Nosotros y muchos otros aliados hemos aumentado nuestra presencia, actividades e inversiones, para mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios".

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere apoderarse de Groenlandia y dijo a la revista The Atlantic el domingo: "Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa".

Una operación militar estadounidense el fin de semana que llevó a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reavivado aún más la preocupación entre los aliados de Washington en la OTAN de que Groenlandia pueda enfrentarse a un escenario similar.

Groenlandia, la isla más grande del mundo, con una población de 57.000 personas, no es un miembro independiente de la OTAN, pero está cubierta por la pertenencia de Dinamarca a la alianza militar occidental.

La situación estratégica de la isla, entre Europa y Norteamérica, la convierte en un emplazamiento crítico para el sistema estadounidense de defensa contra misiles balísticos. Su riqueza mineral también se alinea con la ambición de Washington de reducir la dependencia de las exportaciones chinas.

