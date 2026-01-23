Líderes europeos saludan decisión de Trump sobre aranceles y piden avanzar en acuerdo comercial

Los líderes de la Unión Europea (UE) calificaron como "positiva" la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no imponer aranceles a países europeos en medio de las tensiones por Groenlandia, dijo el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"El anuncio de que no habría nuevos aranceles estadounidenses en Europa es positivo. Imponer nuevos aranceles habría sido incompatible con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos", declaró a la prensa el dirigente al término de una cumbre del bloque europeo dedicada a la relación transatlántica.

Costa también abogó por avanzar en un acuerdo comercial pactado con Washington el año pasado. "Ahora debemos centrarnos en la aplicación de ese acuerdo", añadió el responsable europeo.