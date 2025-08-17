Líderes europeos se reunirán con Zelenski en Washington mientras Trump presiona por acuerdo sobre Ucrania

Por Andrew MacAskill, Tom Balmforth y Andreas Rinke

LONDRES/BERLÍN, 17 ago (Reuters) - Los líderes europeos, incluidos los de Alemania, Francia y Reino Unido, acompañarán a Volodimir Zelenski a su encuentro con Donald Trump en Washington, según anunciaron el domingo, tratando de apoyarlo mientras el presidente estadounidense presiona a Ucrania para que acepte un rápido acuerdo de paz.

Un día antes de las conversaciones con Trump, el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, organizaron el domingo una reunión de aliados para apuntalar la posición de Zelenski con la esperanza, en particular, de fijar sólidas garantías de seguridad para Ucrania que incluyan un papel estadounidense.

El presidente Trump presiona a Zelenski para alcanzar un acuerdo después de reunirse con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, el viernes en Alaska. Según las fuentes, los líderes de Estados Unidos y Rusia discutieron propuestas para que Rusia renuncie a pequeñas áreas de Ucrania ocupada a cambio de que Ucrania ceda una franja de tierra fortificada en el este y congele las líneas del frente en otros lugares.

A primera vista, algunas de las exigencias de Putin serían muy difíciles de aceptar para Ucrania, lo que prepara el terreno para unas conversaciones potencialmente tensas sobre el fin de la guerra más mortífera de Europa en 80 años, que se ha prolongado durante tres años y medio y ha causado más de un millón de muertos y heridos.

Los aliados europeos están dispuestos a ayudar a Zelenski a evitar una repetición de su última reunión en el Despacho Oval, en febrero. El resultado fue desastroso: Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron públicamente al líder ucraniano, acusándole de desagradecido e irrespetuoso.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también viajará a Washington, al igual que el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, admiradora de muchas de las políticas de Trump.

"Las conversaciones abordarán, entre otras cosas, las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y el apoyo continuo a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa", dijo el gobierno alemán en un comunicado sobre el viaje a Washington.

"Esto incluye mantener la presión sobre las sanciones".

Macron, Merz y Starmer son los anfitriones de una reunión virtual de la "coalición de los dispuestos" -agrupación de aliados de Kiev- el domingo.

Von der Leyen recibe a Zelenski en Bruselas, desde donde también se comunicarán los dos líderes.

Las potencias europeas quieren ayudar a organizar una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski para asegurarse de que Ucrania tiene un asiento en la mesa para dar forma a su futuro.

También quieren garantías de seguridad para Ucrania con la participación de Estados Unidos, y la capacidad de aumentar la presión sobre Moscú si es necesario.

"Explicarán lo que consideran esencial en términos de garantías de seguridad: lo que pueden hacer ellos mismos, lo que corresponde a la coalición de voluntarios y también lo que esperan de Estados Unidos", declaró un funcionario del gobierno europeo. "De hecho, esperan un compromiso muy sólido".

Por su parte, Putin informó a su estrecho aliado, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, sobre las conversaciones de Alaska, y también habló con el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió el sábado con sus homólogos turco y húngaro.

Hungría se ha opuesto en la Unión Europea a los esfuerzos del bloque por aislar a Putin desde que éste envió tropas a Ucrania en una invasión a gran escala en febrero de 2022. Turquía ha intentado mantener abiertos los canales diplomáticos tanto con Ucrania como con Rusia.

“POTENCIA MUY GRANDE” Trump dijo el viernes que Ucrania debería llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra porque "Rusia es una potencia muy grande, y ellos no".

Después de la cumbre de Alaska, Trump telefoneó a Zelenski y le dijo que el jefe del Kremlin había ofrecido congelar la mayoría de las líneas del frente si Ucrania cedía todo Donetsk, la región industrial que es uno de los principales objetivos de Moscú, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

Zelenski rechazó la petición, dijo la fuente. Rusia ya controla una quinta parte de Ucrania, incluidas unas tres cuartas partes de la provincia de Donetsk, en la que entró por primera vez en 2014.

Trump también dijo que estaba de acuerdo con Putin en que debería buscarse un acuerdo de paz sin el alto el fuego previo que Ucrania y sus aliados europeos han pedido. Esto supuso un cambio de su postura antes de la cumbre, cuando dijo que no estaría contento a menos que se acordara un alto el fuego.

Zelenski afirmó que la falta de voluntad de Rusia para detener los combates complicaría los esfuerzos para forjar una paz duradera.

“Detener la matanza es un elemento clave para detener la guerra”, declaró en X.

Rusia lleva meses avanzando de forma constante, aunque en los últimos días Ucrania ha afirmado haber despejado parte del territorio por el que habían irrumpido las tropas rusas.

En su declaración tras la cumbre de Alaska, Putin no dio señales de movimiento en las demandas que Rusia mantiene desde hace tiempo, que también incluyen un veto al deseado ingreso de Kiev en la alianza de la OTAN.

También advirtió a Ucrania y a sus aliados europeos que “no creen obstáculos”, que “no intenten interrumpir los incipientes progresos mediante provocaciones o intrigas entre bastidores”.

(Reportes de Andrew MacAskill, Tom Balmforth, Andreas Rinke, Layli Foroudi, Max Hunder, Julia Payne, Joshua McElwee, Dave Graham; Redacción: Matthias Williams. Edición de Frances Kerry. Editado en español por Natalia Ramos)