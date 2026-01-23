Líderes haitianos dicen que primer ministro podría ser destituido pese a amenazas de EE. UU

PUERTO PRÍNCIPE, 23 ene (Reuters) -

Dos de los principales líderes de Haití dijeron el viernes que tenían previsto seguir adelante con un plan para destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, aunque el calendario seguía sin estar claro, a pesar de las advertencias de Estados Unidos en contra de hacerlo en los últimos días de su mandato.

En una rueda de prensa, Edgar Leblanc Fils, miembro del Consejo Presidencial de Transición, declaró que la medida había sido aprobada por la mayoría del órgano ejecutivo y que seguiría los pasos legales siguientes.

Junto a él, Leslie Voltaire dijo que se abriría una "pausa" para que los grupos políticos encuentren una solución aceptable más allá del final del mandato del gobierno, el 7 de febrero, fecha en la que Estados Unidos ha dicho que deben dimitir.

Más temprano el viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el Consejo Presidencial de Transición de Haití debe disolverse antes del 7 de febrero, y respaldó a Fils-Aimé en una llamada telefónica con el líder haitiano, informó un portavoz del Departamento de Estado.

Rubio subrayó la importancia de que Fils-Aimé continúe en el cargo en medio de la violencia de las bandas en la isla, dijo Tommy Pigott en un comunicado, después de que miembros del consejo hayan intentado destituirlo antes de que termine el mandato del cuerpo.

"Estados Unidos se asegurará que los políticos corruptos que apoyan a las bandas de malhechores y siembran el terrorismo en Haití paguen un alto precio", añadió Pigott. (Reporte de Harold Isaac y Sarah Morland. Reporte adicional de Simon Lewis en Washington, editado en español por Javier Leira)