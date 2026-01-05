Líderes iraníes tratan de poner fin a protestas, pero acción de EEUU en Venezuela aviva temores

Por Parisa Hafezi

DUBÁI, 5 ene (Reuters) - Los esfuerzos de Irán por sofocar una ola de protestas antigubernamentales se han complicado por la amenaza de Donald Trump de intervenir a su favor, una⁠ advertencia firmemente subrayada por la captura por parte⁠ de Estados Unidos de Nicolás Maduro, dijeron el lunes funcionarios y fuentes internas.

Un día antes de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa y se los llevaran a Nueva York, Trump advirtió que⁠ si los‌ líderes de Irán​ mataban a los manifestantes que han salido a las calles desde el 28 de diciembre, Estados Unidos "vendría a rescatarlos".

Hasta el momento​ han muerto al menos 17 personas.

Las opciones de Teherán se han visto limitadas por las amenazas de Trump y una‌ larga crisis económica que se agravó después de que Israel lanzara ataques contra‌ la República Islámica en junio en una guerra de 12​ días que golpeó varios de los sitios nucleares de Irán.

"Estas presiones han reducido el margen de maniobra de Teherán, dejando a los líderes atrapados entre la ira pública en las calles y el endurecimiento de las demandas y amenazas de Washington, con pocas opciones viables y altos riesgos en cada camino", dijo un funcionario iraní a Reuters.

Esta opinión fue compartida por otros dos funcionarios y un exfuncionario iraní que sigue estando cerca de los responsables de la toma de decisiones en Irán. Todos ellos pidieron no ser identificados debido a lo delicado de la situación.

Un segundo funcionario dijo que, tras la acción de Estados Unidos en⁠ Venezuela, algunas autoridades temen que Irán pueda ser "la próxima víctima de la agresiva política exterior de Trump".

La economía de Irán ha sido golpeada por años de sanciones estadounidenses, pero​ el rial ha estado en caída libre desde los ataques israelíes-estadounidenses del año pasado que apuntaron principalmente a los sitios nucleares, donde Occidente dice que Teherán ha estado trabajando en armas nucleares, algo que la república islámica niega.

Las protestas que estallaron en Teherán y que se han extendido a algunas ciudades del oeste y el sur de Irán no alcanzan la magnitud de los disturbios que asolaron la nación en 2022-23 por la muerte de Mahsa Amini, que falleció bajo custodia de la policía de moral iraní por violar supuestamente la ley del hiyab.

Pero, aunque de⁠ menor envergadura, estas protestas se han extendido rápidamente de un enfoque económico a frustraciones más amplias, con algunos manifestantes coreando "Abajo la República Islámica" o "Muerte al​ dictador", en referencia al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado.

Esto supone un reto para las autoridades, que han intentado mantener y alimentar el espíritu de unidad nacional que surgió durante y después de los ataques israelíes y estadounidenses.

Un tercer funcionario dijo que en‍ Teherán crecía la preocupación de que "Trump o Israel pudieran emprender acciones militares contra Irán, como lo que hicieron en junio".

Irán, aliado de larga data con Venezuela, que al igual que Teherán ha sufrido durante años las sanciones de Estados Unidos, ha condenado la acción de Washington en Caracas.

Las autoridades han intentado mantener un enfoque dual ante los disturbios, afirmando que las protestas por la economía son legítimas y que se responderá a ellas mediante el diálogo, mientras que han respondido a​ algunas manifestaciones con gases lacrimógenos en medio de violentos enfrentamientos callejeros.

Sin embargo, al menos 17 personas han muerto en una semana, según denunciaron el domingo grupos de defensa de los derechos humanos. Las autoridades han declarado que al menos dos miembros de los servicios de seguridad han muerto y más de una docena han resultado heridos en los‍ disturbios. (Reporte adicional de Elwely Elwelly y Melory Ghazi en Dubai; escrito por Parisa Hafezi. Editado en español por Javier Leira)