Líderes judíos esperan que haya mejores relaciones con católicos bajo León XIV

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Líderes judíos estuvieron en primera fila en la misa de inauguración del papa León XIV. Un rabino estadounidense presente y otros representantes vieron esto como una señal esperanzadora para un repunte en las relaciones católico-judías bajo el primer pontífice nacido en Estados Unidos, después de una relación tensa con su predecesor.

Ante el aumento del antisemitismo y ataques en varios países, así como la creciente crítica internacional a la conducta de Israel en su guerra con Hamás, dijeron que la voz moral del líder de los 1.400 millones de católicos del mundo puede marcar una verdadera diferencia.

"Puede salvar vidas judías", afirmó el rabino Noam Marans, director de asuntos interreligiosos del Comité Judío Estadounidense, a The Associated Press.

Usando su kipá, asistió a la misa del domingo en la Plaza de San Pedro solo días después de recibir una carta del recién elegido pontífice destacando la importancia del diálogo y la cooperación. Y Marans estuvo presente cuando el papa se reunió el lunes con líderes religiosos que llegaron a Roma para su misa inaugural y prometió continuar el diálogo del Vaticano y el énfasis en la fraternidad con personas de otras religiones.

"Ningún papa había escrito nunca a un rabino estadounidense de esta manera", comentó Marans. "El éxito de las relaciones judío-católicas post-Concilio se demuestra mejor en Estados Unidos que en cualquier otro lugar".

Líderes judíos estaban molestos por los comentarios de Francisco

Hace 60 años, el Concilio Vaticano II emitió la proclamación "Nostra Aetate" (latín para "en nuestro tiempo"). Marcó un punto de inflexión en la historia de 2.000 años de dos grandes religiones al centrarse en la herencia compartida entre el judaísmo y el cristianismo, rechazando la creencia centenaria de la culpa judía en la muerte de Cristo y denunciando el antisemitismo como un pecado.

Desde entonces, el Vaticano ha buscado fortalecer las relaciones con otras religiones, incluido el judaísmo. En 2016, el papa Francisco se convirtió en el tercer papa en visitar la sinagoga principal de Roma, después de una declaración del Vaticano de que la iglesia no apoyaba esfuerzos oficiales para convertir a los judíos.

Pero Francisco también desilusionó a numerosos líderes judíos con algunos de sus comentarios sobre las operaciones militares de Israel en Gaza que siguieron al ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel perpetrado por Hamás. Más de 1.200 personas murieron entonces, en su mayoría civiles, y 250 fueron secuestradas, con decenas aún retenidas en Gaza. Más de 53.000 personas han muerto allí en la guerra desde entonces, según las autoridades palestinas.

Hubo una ira generalizada por una carta pública de Francisco en el primer aniversario del ataque de Hamás que expresó empatía con el pueblo de Gaza, pero nunca mencionó a Israel o al pueblo judío.

Un mes después, se supo que Francisco en una entrevista había pedido una investigación para determinar si los ataques de Israel en Gaza constituyen genocidio.

"Fue doloroso escuchar del papa la palabra genocidio o incluso la sospecha de genocidio", destacó Noemi Di Segni, presidenta de la Unión de Comunidades Judías Italianas, que representa a los 25.000 judíos de Italia. "Realmente nos devastó y se creó una crisis".

Di Segni declaró que también recibió una carta de León, solo días después de iniciar su papado. Le dio esperanza, comentó, de que haría que la posición oficial del Vaticano de diálogo y respeto hacia los judíos se filtrara a la realidad de las pequeñas parroquias italianas, donde los fieles podrían nunca haber interactuado con una persona judía.

La iglesia y el trauma judío

Siglos de discriminación cuando los judíos fueron obligados a vivir en guetos, incluso en Roma, a menudo por instigación de la Iglesia, han dejado recuerdos vívidos en las comunidades judías de toda Europa, al igual que el trauma del Holocausto.

Las relaciones interreligiosas han sido más fluidas en Estados Unidos, señalaron varios líderes religiosos, tanto a nivel oficial como diario. En diciembre, el Comité Judío Estadounidense y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos publicaron conjuntamente un folleto para combatir el antisemitismo.

En Estados Unidos e Israel, líderes religiosos judíos se manifestaron alentados por el compromiso de León con el diálogo interreligioso. En una reunión con representantes de diferentes religiones el lunes, el papa les agradeció por su presencia en la misa y destacó "la relación especial con el judaísmo" que todos los cristianos tienen debido a su "herencia espiritual compartida."

"El diálogo teológico entre cristianos y judíos sigue siendo siempre importante y cercano a mi corazón. Incluso en estos tiempos difíciles, marcados por conflictos y malentendidos, es necesario continuar el impulso de este precioso diálogo nuestro", expresó.

El papa abre una nueva página en las relaciones con otras religiones

Líderes religiosos judíos también elogiaron la mención de los rehenes por parte del papa en su primera bendición dominical, cuando también pidió un alto el fuego en Gaza.

En la bendición que siguió a su misa inaugural, León mencionó a "aquellos que sufren a causa de las guerras" en Gaza, Myanmar y Ucrania, sin mencionar a los rehenes judíos.

"El sufrimiento de inocentes no combatientes en cualquier conflicto es una tragedia", comentó Marans después de la misa, haciendo eco de los sentimientos de otros líderes judíos que esperan que León adopte un tono diferente al de Francisco, incluso mientras mantiene la crítica política.

"Nuestra esperanza es volver al diálogo directo y franco entre amigos que puede tener lugar a puerta cerrada", manifestó el rabino Joshua Stanton, quien supervisa las iniciativas interreligiosas para las Federaciones Judías de América del Norte. Añadió que el papa "es conocido por trabajar bien con la gente en silencio".

La pregunta más complicada es cómo se traducirá el diálogo con líderes religiosos judíos en un diálogo entre la Santa Sede e Israel, especialmente en relación con la guerra en curso. Los dos Estados solo establecieron relaciones diplomáticas en 1993.

Para muchos judíos en todo el mundo, independientemente de la observancia religiosa, la política y las opiniones sobre el gobierno israelí, el Estado de Israel y su seguridad son cruciales para su identidad.

Francisco a veces no veía eso, aseguró el rabino David Rosen, con sede en Jerusalén, quien fue invitado a asistir a la misa de inauguración del papa y ha trabajado durante mucho tiempo con el Vaticano en asuntos interreligiosos.

"Francisco fue un gran amigo, pero no siempre considerado", añadió, mientras que León ha mostrado "mayor sensibilidad" en sus declaraciones sobre la guerra.

El embajador de Israel ante la Santa Sede, Yaron Sideman, afirmó que las relaciones con Francisco se habían vuelto "muy complicadas", pero se reunió con León el viernes junto con el resto del cuerpo diplomático y elogió el compromiso del papa de involucrarse.

"Ambos representamos algo mucho más grande que entidades geopolíticas", añadió Sideman sobre los Estados israelí y vaticano. “No se puede separar el diálogo con el pueblo judío y el Estado donde vive la mitad del pueblo judío. Aquí es donde debe haber una profunda reestructuración".

