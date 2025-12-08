Líderes mundiales prometen US$1.900 millones para erradicar la poliomielitis

8 dic (Reuters) - Los líderes mundiales prometieron el lunes US$1.900 millones para avanzar en la erradicación de la poliomielitis, acelerando los esfuerzos para proteger a 370 millones de niños de la enfermedad cada año en medio de importantes recortes de financiación.

Se prevé que el presupuesto de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis (GPEI, por su sigla en inglés), una asociación que incluye a la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Gates, sufra un recorte del 30% en 2026 y tenga un déficit de financiación de US$1.700 millones hasta 2029.

El déficit se debe en gran medida a la reducción mundial de la ayuda exterior, encabezada por Estados Unidos, que se retira de la OMS, aunque aún no ha tomado una decisión sobre su financiamiento futuro para la lucha contra la poliomielitis. Otros gobiernos donantes ricos, como Alemania y el Reino Unido, también han hecho recortes.

Los socios de la GPEI, en respuesta, planean centrarse más en la vigilancia y la vacunación en zonas con un alto riesgo de transmisión de la poliomielitis.

"El nuevo apoyo prometido en Abu Dabi será decisivo para ayudar a la GPEI a llegar a todos los niños de los últimos países endémicos y detener los brotes de polio en todo el mundo", dijo Tedros Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud.

El acto de donación, organizado por la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad en la Semana Financiera de Abu Dabi, reducirá a US$440 millones el déficit de recursos restantes para la estrategia de la GPEI de 2022 a 2029.

Se recibieron promesas de un grupo diverso de donantes y países, incluidos US$1.200 millones de la Fundación Gates y US$450 millones de Rotary International. (Reporte de Christy Santhosh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)