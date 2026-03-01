Líderes mundiales reaccionan con cautela a ataques de EEUU e Israel y muerte de Alí Jamenei

BRUSELAS (AP) — ¿Cuánto durará? ¿Irá a más? ¿Qué supondrán para nosotros, y para la seguridad global en general, el conflicto y la muerte reportada del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei? Esas preguntas resonaron en todo Oriente Medio y en el planeta el sábado, mientras los líderes mundiales reaccionaban con cautela a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales que Jamenei había muerto, y lo calificó como “la mayor oportunidad única para que el pueblo iraní recupere su país”. Los medios estatales iraníes informaron a primera hora del domingo que el líder, de 86 años, había fallecido, sin detallar la causa.

Funcionarios israelíes habían dicho previamente a The Associated Press, bajo condición de anonimato, que Jamenei había muerto. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló en un discurso televisado que había “señales crecientes” de que Jamenei había sido asesinado cuando Israel atacó su complejo a primera hora del sábado.

La aparente muerte del segundo líder de la República Islámica, que no tenía un sucesor designado, probablemente sumiría su futuro en la incertidumbre y agravaría las preocupaciones ya crecientes por un conflicto más amplio. El Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de emergencia.

Quizá por cautela para no tensar aún más las relaciones ya deterioradas con Trump, muchos países se abstuvieron de comentar de forma directa o contundente los ataques conjuntos, pero condenaron la represalia de Teherán. De manera similar a los europeos, gobiernos de todo Oriente Medio condenaron los ataques de Irán contra vecinos árabes mientras guardaban silencio sobre la acción militar de Estados Unidos e Israel.

Otros países fueron más explícitos: Australia y Canadá expresaron apoyo abierto a los ataques de Estados Unidos, mientras que Rusia y China respondieron con críticas directas.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque importante contra Irán el sábado, y Trump instó al público iraní a “tomar el control de su destino” levantándose contra la teocracia islámica que gobierna el país desde 1979. Irán respondió disparando misiles y drones hacia Israel y bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio.

Algunos líderes piden reanudar las conversaciones

En un comunicado, el primer ministro británico Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán Friedrich Merz instaron a Estados Unidos e Irán a reanudar las conversaciones y manifestaron que favorecían una solución negociada. Indicaron que sus países no participaron en los ataques contra Irán, pero que están en estrecho contacto con Estados Unidos, Israel y socios en la región.

Los tres países han encabezado los esfuerzos para alcanzar una solución negociada sobre el programa nuclear de Irán.

“Condenamos en los términos más enérgicos los ataques iraníes contra países de la región. Irán debe abstenerse de ataques militares indiscriminados”, afirmaron. “En última instancia, se debe permitir que el pueblo iraní determine su futuro”, agregaron.

Más tarde, en una reunión de emergencia sobre seguridad, Macron declaró que Francia “no fue advertida ni estuvo involucrada” en los ataques. Pidió intensificar los esfuerzos para una solución negociada, y señaló que “nadie puede pensar que las cuestiones del programa nuclear de Irán, la actividad balística, la desestabilización regional se resolverán sólo con ataques”.

La Liga Árabe, integrada por 22 naciones, calificó los ataques iraníes como “una flagrante violación de la soberanía de países que abogan por la paz y se esfuerzan por la estabilidad”. Esa coalición de países históricamente ha condenado tanto a Israel como a Irán por acciones que, según afirma, corren el riesgo de desestabilizar la región.

Marruecos, Jordania, Siria y los Emiratos Árabes Unidos denunciaron los ataques iraníes dirigidos contra bases militares de Estados Unidos en la región, incluidas en Kuwait, Bahréin, Qatar y los Emiratos.

Bajo el expresidente Bashar Assad, Siria estaba entre los aliados regionales más cercanos de Irán y era un crítico férreo de Israel; sin embargo, un comunicado de su cancillería condenó de manera singular a Irán, lo que refleja los esfuerzos del nuevo gobierno por reconstruir lazos con potencias económicas regionales y con Estados Unidos.

Arabia Saudí afirmó que “condena y denuncia en los términos más enérgicos la traicionera agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía”. Omán, que ha estado mediando en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, indicó en un comunicado que la acción de Estados Unidos “constituye una violación de las normas del derecho internacional y del principio de resolver las disputas por medios pacíficos, en lugar de mediante la hostilidad y el derramamiento de sangre”.

La cautela es (en su mayoría) la norma del día

Nueva Zelanda evitó un apoyo entusiasta, pero reconoció el sábado que los ataques de Estados Unidos e Israel estaban impidiendo que el régimen iraní siguiera siendo una amenaza persistente. “La legitimidad de un gobierno se basa en el apoyo de su pueblo”, dijeron el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, y el ministro de Exteriores, Winston Peters, en un comunicado conjunto. “El régimen iraní hace mucho que perdió ese apoyo”.

Países de Europa y Oriente Medio emplearon una redacción cuidadosa, evitando la percepción de que apoyan una acción unilateral estadounidense o de que están condenando directamente a Estados Unidos.

Otros fueron más tajantes. El Ministerio ruso de Exteriores calificó los ataques como “un acto de agresión armada premeditado y no provocado contra un Estado soberano e independiente miembro de la ONU”. El ministerio acusó a Washington y a Tel Aviv de “escudarse” en las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán mientras en realidad persiguen un cambio de régimen.

De forma similar, el gobierno de China dijo estar “sumamente preocupado” por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidió un cese inmediato de la acción militar y un regreso a las negociaciones. “Debe respetarse la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán”, señaló un comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

Pese a tensiones recientes con Estados Unidos, Canadá también expresó su apoyo a la acción militar. “La República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terror en todo Oriente Medio”, sostuvo el primer ministro Mark Carney.

Y el Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de emergencia sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a solicitud de Bahréin y Francia.

Se expresan preocupaciones por una guerra “nueva y extensa”

Palestinos en la Cisjordania ocupada dijeron que, en gran medida, no se inmutaron cuando estalló la guerra el sábado, apenas deteniéndose mientras retumbos resonaban en el cielo por la Cúpula de Hierro de Israel interceptando misiles sobre sus cabezas.

A diferencia de Israel, las ciudades palestinas no tienen sirenas de alerta ni refugios antiaéreos, pese al riesgo de caída de escombros o de misiles desviados. Mientras la gente se resguardaba a menos de 16 kilómetros (10 millas) de distancia en Jerusalén, las calles de Ramala se llenaron de compradores que recorrían mostradores de carne, puestos de verduras y dulces de Ramadán; algunos se detenían para grabar los sonidos de sirenas lejanas y las intercepciones de misiles.

Pero cuando Israel cerró el sábado los puestos de control al movimiento de personas y mercancías, las gasolineras registraron filas más largas de lo habitual, mientras los residentes llenaban bidones de reserva por si había interrupciones en el suministro.

La Autoridad Palestina, en un comunicado, condenó los ataques iraníes contra naciones árabes, muchas de las cuales históricamente han ayudado a sostener sus finanzas. No mencionó los ataques israelíes ni los de Estados Unidos.

El nerviosismo es perceptible en múltiples países. El ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, dijo a la emisora noruega NRK que le preocupaba que el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán significara “una guerra nueva y extensa en Oriente Medio”.

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, ganadora del Premio Nobel de la Paz, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán con palabras más duras. “Estos ataques son totalmente irresponsables y corren el riesgo de provocar una mayor escalada, además de aumentar el peligro de proliferación nuclear y del uso de armas nucleares”, afirmó su directora ejecutiva, Melissa Parke.

Los líderes de la Unión Europea emitieron una declaración conjunta el sábado en la que pidieron contención y participar en la diplomacia regional con la esperanza de “garantizar la seguridad nuclear”. La Liga Árabe también apeló a todas las partes internacionales “a trabajar hacia la desescalada lo antes posible, para ahorrar a la región el flagelo de la inestabilidad y la violencia, y para volver al diálogo”.

Reacciones de Latinoamérica

En un comunicado de su cancillería, Venezuela, encabezado por la mandataria encargada Delcy Rodríguez, condenó los “ataques” a Irán y lamentó que, pese a los “esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar”.

Agregó que el desconocimiento de los principios de la Carta de Naciones Unidas “coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad”.

En tanto, el gobierno de Ecuador —de tendencia conservadora— se solidarizó con las naciones de Oriente Medio por los ataques “perpetrados por la República Islámica de Irán” y reiteró su compromiso de “lucha contra el terrorismo y sus delitos conexos”, señaló un comunicado de la cancillería.

En Argentina, el presidente Javier Milei elevó el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional. Las medidas alcanzan “todos los objetos sensibles del país”, así como a la comunidad judía y la infraestructura crítica.

Perú llamó a los involucrados a buscar el diálogo y la vía diplomática “para restablecer la estabilidad y la paz en la región”.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro publicó en X que “el presidente Trump se ha equivocado hoy”, y afirmó que “no pueden propagarse las armas nucleares”. Petro llamó a una reunión inmediata de Naciones Unidas para declarar que “es la hora de la paz mundial”.

Ciobanu informó desde Varsovia y Metz desde Ramallah. Josef Federman en Jerusalén, Melanie Lidman en Tel Aviv, Angela Charlton en París, Paolo Santalucia en Roma, Suman Naishadham en Madrid, Elise Morton y Krutika Pathi en Londres, Jamey Keaten en Ginebra, Eileen Ng en Kuala Lumpur, Fatma Khaled y Sam Magdy en El Cairo, Ken Moritsugu en Beijing, Adam Schreck en Bangkok y Rod McGuirk en Melbourne, Australia, contribuyeron a este despacho.

