Líderes musulmanes refuerzan la seguridad por reportes de vandalismo en mezquitas de Texas y California

Tras una serie de reportes de vandalismo que involucran grafitis y pintadas en algunas mezquitas de Texas y California, los líderes musulmanes de estas localidades han incrementado sus esfuerzos para mantener seguros tanto sus espacios sagrados como a los miembros de su comunidad.

Los incidentes y la hipervigilancia posterior se suman a lo que muchos musulmanes estadounidenses dicen que ha sido un clima de tensión en Estados Unidos como consecuencia de la guerra entre Israel y Hamás, que ha matado a decenas de miles de palestinos y devastado Gaza. La guerra comenzó en octubre de 2023 con un ataque mortal de Hamás contra Israel.

“Los últimos dos años han sido extremadamente difíciles para los musulmanes estadounidenses”, reportó Edward Ahmed Mitchell, subdirector nacional del Council on American-Islamic Relations (Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, o CAIR), una organización musulmana de defensa y derechos civiles.

Un flujo constante de imágenes que muestran la muerte, la destrucción y la hambruna en curso en Gaza ha cobrado un precio, agregó Mitchell, al igual que el aumento de la intolerancia antimusulmana y antipalestina en Estados Unidos.

Señaló uno de los ejemplos más flagrantes de dicha intolerancia. Después de que inició la guerra, un hombre de Illinois mató a un niño palestino-estadounidense musulmán de 6 años e hirió a su madre en un ataque de odio.

Preocupación y frustración

Los recientes informes de vandalismo han dejado a algunos preocupados y frustrados, pero no del todo sorprendidos.

“Desde octubre de 2023, definitivamente hemos visto un aumento de la islamofobia”, dijo Rawand Abdelghani, quien es miembro de la junta directiva de la Mezquita Nueces, una de las afectadas en Austin, Texas. “La retórica antipalestina, antiinmigrante, toda esa retórica de la que se habla ha contribuido a que cosas como esta sucedan”.

Las imágenes de seguridad de Nueces mostraron a alguien, con el rostro parcialmente cubierto, que pintó con aerosol lo que parecen ser símbolos de la estrella de David en la propiedad. CAIR Austin informó que incidentes similares fueron reportados en otras dos mezquitas de la ciudad.

Todos ocurrieron aparentemente la misma noche de mayo, en lo que el grupo describió como parte de “un patrón inquietante de incidentes motivados por el odio”. Exigió el incremento de patrullaje de seguridad y de las medidas de protección.

Shaimaa Zayan, gerente de operaciones de CAIR Austin, los calificó de intento de intimidación.

Menos de dos semanas antes, alguien había pintado con aerosol grafitis en el Islamic Center of Southern California (Centro Islámico del Sur de California), incluida la estrella de David en un muro exterior del lugar, informó Omar Ricci, portavoz del centro.

“En vista de lo que sucede en Palestina y el genocidio en Gaza, se sintió como un ataque”, añadió Ricci, quien también es agente de reserva del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Algunos detalles específicos quedaron sin resolver. El LAPD indicó que abrió una investigación por vandalismo y crimen de odio y que aumentó el número de patrullas, pero agregó que no tiene ni sospechosos ni un motivo, y señaló que espacios no religiosos también fueron objetivos.

El Departamento de Policía de Austin no respondió a las consultas de The Associated Press.

Nueces ya había incrementado el uso de sus cámaras de seguridad tras tres incidentes el año pasado, incluido el de alguien que lanzó piedras a la mezquita, dijo Abdelghani. Tras el vandalismo de mayo, también se incrementó la seguridad nocturna, añadió ella.

Nueces atiende a muchos estudiantes universitarios y es considerada como un “hogar lejos de casa”, manifestó Abdelghani. Es donde aprenden sobre su fe, conocen a otros musulmanes y encuentran refugio, incluso en momentos de tensión, como cuando algunos estudiantes fueron arrestados debido a las protestas en los campus el año pasado, agregó.

CAIR reporta que, en 2024, sus oficinas en todo el país recibieron 8658 quejas, la cifra más alta registrada desde su primer informe sobre derechos civiles en 1996. Señaló la discriminación laboral como la más común en 2024.

El grupo notifica que el año pasado, los musulmanes estadounidenses, junto con otras personas de diferentes orígenes, “fueron objeto de persecución debido a sus antigenocidas … puntos de vista”. En referencia al expresidente Joe Biden, el informe de CAIR dijo que, por “segundo año consecutivo, el genocidio en Gaza, respaldado por Biden, desencadenó una ola de islamofobia en Estados Unidos”.

Israel ha rechazado rotundamente las acusaciones de genocidio en Gaza, donde su guerra con Hamás ha matado a más de 59.000 palestinos, según funcionarios de salud de Gaza. El ataque inicial liderado por Hamás, el 7 de octubre de 2023, causó la muerte de alrededor de 1200 personas, y unas 250 fueron secuestradas.

Tensiones en múltiples espacios

La guerra ha alimentado las tensiones en numerosos contextos estadounidenses. Después de que se desató, grupos musulmanes y judíos de derechos civiles denunciaron un aumento repentino de denuncias de acoso, prejuicios y agresiones físicas contra miembros de sus comunidades.

En febrero de 2024, el Pew Research Center, un grupo de expertos que brinda información sobre actitudes, tendencias y problemáticas en Estados Unidos y el mundo, encontró que el 70% de los musulmanes estadounidenses y casi el 90% de los judíos estadounidenses encuestados dicen que sintieron un aumento en la discriminación contra sus respectivas comunidades desde que inició la guerra.

Más recientemente, líderes de instituciones judías estadounidenses pidieron un mayor apoyo en materia de seguridad tras un atentado con bombas incendiarias en Colorado contra manifestantes que mostraban su apoyo a los rehenes israelíes en Gaza, el cual dejó una persona muerta y otras heridas, así como el tiroteo mortal de dos empleados de la embajada de Israel frente a un museo judío en Washington, D.C.

Políticamente, el conflicto se cernió sobre las elecciones presidenciales del año pasado, lo que a muchos votantes estadounidenses propalestinos les hizo sentir ignorados por el apoyo de su propio gobierno a Israel. También ha conmocionado a los campus y desatado debates sobre la libertad de expresión y cómo la retórica política se convierte en acoso y discriminación.

Ha habido desacuerdos amargos —incluso entre algunos judíos estadounidenses— sobre qué debería abarcar exactamente la definición de antisemitismo, y si ciertas críticas a las políticas israelíes y al sionismo deberían ser incluidas. Ese debate se intensificó aún más cuando el gobierno del presidente Donald Trump intentó deportar a algunos de los activistas propalestinos nacidos en el extranjero que participaron en protestas en campus universitarios.

El Centro Islámico del Sur de California ya ha sido blanco de ataques previos, incluido vandalismo en 2023 y amenazas separadas que, informaron las autoridades, fueron realizadas en 2016 por un hombre a quien se encontró con múltiples armas en su casa.

Incidentes como el último causan preocupación, dijo Ricci.

“La gente ve que no se necesita mucho para que se desate algo en la ciudad”, agregó. “Hay muchas emociones. Hay mucha pasión”, tanto del lado propalestino como del proisraelí. Salam Al-Marayati, presidente del Muslim Public Affairs Council (Consejo Musulmán de Asuntos Públicos), manifestó: “Si la gente cree que puede salirse con la suya con grafitis, entonces el siguiente paso es lanzar bombas incendiarias a una mezquita o incluso atacar a los fieles”. Abrir puertas y recibir apoyo Al-Marayati y otros elogiaron la cantidad de personas que han mostrado apoyo a las comunidades musulmanas afectadas. “La mejor preparación es lo que hicimos en Los Ángeles, que es estar unidos con nuestros aliados y apoyarnos mutuamente”, añadió. En Texas, una reunión en Nueces atrajo a vecinos y otras personas, incluidos cristianos y judíos, para pintar sobre las pintadas vandálicas y limpiar la propiedad y el jardín, dijo Zayan. “Fue hermoso”, agregó ella. “Es realmente importante abrir tus puertas y abrir tu corazón e invitar a la gente y reconstruir la confianza y la conexión”, agregó. “Para los no musulmanes, fue una gran oportunidad para mostrar su amor y apoyo. De verdad querían hacer algo”. ___ La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.