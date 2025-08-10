Líderes nórdicos y bálticos reafirman apoyo a Ucrania, dicen que Rusia debe poner fin a guerra "ilegal"

10 ago (Reuters) - Los líderes de ocho países nórdicos y bálticos reafirmaron conjuntamente el domingo su apoyo a Ucrania y dijeron que la paz solo puede llegar mediante una presión constante sobre la Federación Rusa para que ponga fin a su guerra "ilegal".

Los líderes de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia afirmaron en un comunicado que "reafirman el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza".

Añadieron que seguirán manteniendo e imponiendo medidas restrictivas frente a la Federación Rusa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en Alaska para negociar el fin de la guerra.

Un funcionario de la Casa Blanca ha dicho que Trump está abierto a que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asista, pero que los preparativos solo están en marcha para una reunión bilateral. (Reporte de Devika Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)