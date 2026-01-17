Líderes UE, aranceles amenazan con "una peligrosa espiral descendente"

"Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", añadieron el presidente del Consejo y la titular de la Comisión Europea.

"Hemos subrayado constantemente nuestro interés transatlántico compartido en la paz y la seguridad en el Ártico, incluso a través de la OTAN. El ejercicio danés pre coordinado, realizado con aliados, responde a la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico y no representa una amenaza para nadie.

La UE se solidariza plenamente con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. El diálogo sigue siendo esencial y nos comprometemos a impulsar el proceso iniciado la semana pasada entre el Reino de Dinamarca y Estados Unidos, afirma la declaración", completa el mensaje. (ANSA).