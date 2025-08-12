Líderes UE: la paz no se decide sin Ucrania

Esto es lo que afirmaron los líderes de la UE en una declaración conjunta acordada el lunes por la noche por el presidente del Consejo Europeo y todos los Estados miembros, excepto Hungría.

"Nosotros, los líderes de la Unión Europea, celebramos los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y lograr una paz y seguridad justas y duraderas para Ucrania", sostiene la declaración.

"La Unión Europea, en coordinación con Estados Unidos y otros socios afines, seguirá brindando apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático a Ucrania, que ejerce su derecho inherente a la legítima defensa.

También seguirá apoyando y aplicando medidas restrictivas contra la Federación Rusa", agrega.

"La UE y sus Estados miembros, destaca, están dispuestos a seguir contribuyendo a las garantías de seguridad basándose en sus respectivas experiencias y capacidades, de conformidad con el derecho internacional y con pleno respeto a la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros, teniendo en cuenta al mismo tiempo los intereses de seguridad y defensa de todos ellos".

El comunicado concluye destacando que "la UE subraya el derecho inherente de Ucrania a elegir su propio destino y seguirá apoyándola en su camino hacia la adhesión a la UE".

