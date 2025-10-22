Líderes UE quieren tener la opción de revisar nuevo objetivo climático en el futuro: borrador

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 22 oct (Reuters) - Los líderes de la Unión Europea quieren que se incluya una cláusula de revisión en el nuevo objetivo de la UE en materia de cambio climático que les permita bajarlo en el futuro, según se desprende del borrador de conclusiones de una cumbre del jueves.

Los líderes de los gobiernos se reunirán en lo que los diplomáticos esperan que sea un acalorado debate sobre el nuevo objetivo climático de la UE para 2040, que ha avivado la preocupación en algunas capitales sobre cómo financiar la transición hacia una economía baja en carbono junto con prioridades como la defensa y la revitalización de las industrias locales.

El borrador de conclusiones de la reunión, visto por Reuters, dice que los líderes acordarán que los países de la UE y los legisladores procedan a fijar el objetivo climático para 2040.

Pero también fijaron las condiciones para ello.

Entre ellas, "la necesidad de una cláusula de revisión, a la luz de las últimas pruebas científicas, los avances tecnológicos y la evolución de los desafíos a la competitividad global de la UE", según el borrador, que aún podría cambiar antes de que los líderes lo aprueben el jueves.

Algunos países, como Polonia, han defendido la necesidad de una cláusula de revisión en caso de que las tecnologías verdes no se desarrollen según lo previsto o de que las condiciones económicas impidan a los países realizar las inversiones necesarias para alcanzar el objetivo climático.

La medida también refleja la preocupación de países como Francia y Letonia por la posibilidad de que los bosques y las tierras agrícolas tengan dificultades para absorber suficientes emisiones de CO2 para cumplir el objetivo, en parte debido a los incendios forestales agravados por el cambio climático.

La Comisión Europea ha declarado que el objetivo para 2040 debe ser reducir las emisiones netas en un 90% respecto a los niveles de 1990, una meta que se situaría entre las más ambiciosas de cualquier gran economía.

La Comisión ha afirmado que cumplir unos objetivos climáticos ambiciosos es vital para garantizar que las industrias europeas puedan evolucionar para competir con el dominio de China en tecnologías verdes, y para proteger a los países de los costosos fenómenos meteorológicos extremos.

Pero también ha propuesto debilitar algunas leyes ecológicas de la UE, como la de sostenibilidad de las empresas y un futuro sistema de tarificación del carbono para el transporte y los combustibles de calefacción, en un intento de contener la reacción de algunos gobiernos que quieren hacer retroceder las medidas climáticas.

El borrador de conclusiones de los líderes también pide a la Comisión Europea que desarrolle más "condiciones favorables" -lo que podría significar cambios políticos o financiación- para apoyar a las industrias y a los ciudadanos en el cumplimiento de los objetivos climáticos. (Reportaje de Kate Abnett y Andrew Gray; Editado en español por Juana Casas)