Lidl inaugura su nuevo almacén en Martorell (Barcelona) tras invertir 140 millones

BARCELONA, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Lidl ha inaugurado su nuevo almacén en Martorell (Barcelona), una infraestructura que ha supuesto una inversión de 140 millones de euros, lo que representa la mayor apuesta logística de la cadena de supermercados en España desde su llegada hace más de tres décadas. Con esta incorporación, la compañía alcanza ya los 14 almacenes en todo el país, una red logística que abastece a más de 700 tiendas repartidas por toda España, informa en un comunicado este lunes.

El director general de Expansión e Inmuebles de Lidl España, Imanol Zabala, ha destacado que la nueva infraestructura permitirá "responder con mayor agilidad al crecimiento sostenible y sostenido de la red comercial" de la empresa.

Por su parte, el secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, la agencia para la competitividad de las empresas de la Generalitat, Jaume Baró, ha celebrado la "firme apuesta" de Lidl por Catalunya y ha puesto en valor, textualmente, que contribuye a la economía y generar un retorno social.

Ubicado en el polígono industrial Can Xàmenes, en una de las principales áreas estratégicas del cinturón metropolitano de Barcelona, el nuevo centro logístico se erige sobre una parcela de más de 126.000 m2 y cuenta con una superficie construida de más de 66.000 m2.

IMPACTO

La entrada en funcionamiento del almacén ha supuesto la creación de 200 nuevos puestos de trabajo, cifra que se duplicará en los próximos meses hasta alcanzar los 400 empleos directos, una vez la instalación esté plenamente operativa.

Según la compañía, la actividad de Lidl en Catalunya tiene un impacto significativo en la economía territorial, contribuyendo con aproximadamente 1400 millones de euros al PBI anual (equivalente al 0,55% del total).

ABASTECERÁ A CUATRO COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La puesta en marcha del almacén de Martorell permite a Lidl reforzar su capacidad operativa en Catalunya, Aragón, Navarra e Islas Baleares, con previsión de abastecer progresivamente hasta 130 tiendas en estas comunidades.

El almacén ha comenzado su actividad con el suministro a una treintena de puntos de venta en Catalunya y Aragón, y ampliará su cobertura en fases sucesivas.

Este nuevo activo logístico responde a la necesidad de adecuar los recursos de distribución al ritmo de expansión de la compañía, que prevé abrir 50 nuevos puntos de venta en España durante 2025.