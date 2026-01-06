Lidl-Trek ficha al escalador Derek Gee, ex del equipo Israel PT

El equipo ciclista Lidl-Trek anunció este martes el fichaje para los tres próximos años del escalador canadiense Derek Gee, cuarto en el último Giro de Italia, antes de abandonar la formación Israel PT.

Gee, de 28 años, rompió de forma unilateral y "por razones legítimas" su contrato con el Israel PT en agosto, sin ofrecer más precisiones, cuando el equipo era objeto de protestas propalestinas en diferentes carreras.

Israel PT, convertido posteriormente en NSN Cycling Team, reaccionó reclamando 30 millones de euros al corredor, lo que abrió un periodo de incertidumbre para el canadiense, cuyo nombre sonó también como posible refuerzo del Ineos.

Este martes, después del anuncio del fichaje de Gee, NSN Cycling Team anunció haber "cerrado un acuerdo, aprobado por la UCI, con Lidl-Trek y Derek Gee-West" para finiquitar su contrato.

El Lidl-Trek, equipo alemán, también fichó recientemente al español Juan Ayuso, procedente del UAE.

Gee, tercero en el Dauphiné y noveno en el Tour de Francia en 2024, y Ayuso compartirán equipo con corredores como Mattias Skjelmose, Giulio Ciccone, o el danés Mads Pedersen, en un equipo llamado a pelear por los primeros puestos con el UAE y el Visma.