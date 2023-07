Life by You pospone el acceso anticipado a marzo de 2024 para pulir la experiencia de juego

27/07/2023 Captura de Life by You. Paradox Interactive ha pospuesto el acceso anticipado del simulador Life by You, que ahora se establece en marzo del próximo año, con el objetivo de revisar y mejorar el apartado visual o la interfaz de usuario para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PARADOX INTERACTIVE

PARADOX INTERACTIVE - PARADOX INTERACTIVE