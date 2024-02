PUERTO ESCONDIDO, México--(BUSINESS WIRE)--feb. 26, 2024--

Life House ha ampliado su presencia a Oaxaca, México, con la administración de Casa Yuma, un hotel boutique y restaurante frente al mar que abrirá sus puertas en marzo de 2024 en Puerto Escondido. Este movimiento señala un hito muy importante en el crecimiento de Life House dentro de México, porque introduce una experiencia inmersiva en uno de los destinos de ocio y recreación más dinámicos y prometedores del país. Conocido por sus playas idílicas, su cultura floreciente del surf y su vida nocturna vibrante, Puerto Escondido se está convirtiendo rápidamente en un destino muy elegido, tanto por los surfistas como por los viajeros de lujo.

Casa Yuma contará con 25 habitaciones con un diseño elegante, una lujosa piscina, un espacio de co-working con vistas al océano y un restaurante y bar dinámico que ofrecerá cocina casera tradicional de sabores locales sobre fuego, brasas y cenizas. El hotel está diseñado para ofrecer una experiencia exclusiva e íntima, dirigida a los huéspedes que buscan tanto relax como aventura en Puerto Escondido.

El grupo de propietarios de Casa Yuma está dirigido por Tim de Belloy, un promotor francés experimentado, conocido por sus proyectos de viviendas de lujo en The Heights, Houston. Al embarcarse en su primer proyecto hotelero, Tim se sintió atraído al ver el potencial sin explotar que tenía Puerto Escondido y la oportunidad de crear algo verdaderamente único en el panorama hotelero. Life House, con sus sistemas de gestión de avanzada y su experiencia, aporta su capacidad para que los hoteles sean rentables al máximo y fáciles de poseer.

"Lo quieras o no, en Casa Yuma conocerás muchas personas que por sí solas crearán una experiencia para tu viaje", aseguró de Belloy. "Hemos diseñado este proyecto en torno a la conexión de los huéspedes con otros huéspedes, en un lugar único. Hay que verlo; es especial. Como propietario primerizo, me tranquiliza saber que mi hotel está en manos de expertos. Los servicios integrales de Life House abarcan todos los aspectos que van desde la gestión operativa hasta las estrategias avanzadas de ingresos, lo que me permite centrarme en la visión más amplia de mi propiedad. Gracias a ellos, ser propietario de un hotel es gratificante y manejable".

Al asociarse con Life House, Casa Yuma está lista para redefinir la hospitalidad en Puerto Escondido. Posicionado para convertirse en un punto de referencia distinguido en Puerto Escondido, Casa Yuma promete vivir una escapada seductora, que combina la serenidad de un refugio frente al mar y la cultura local con la modernidad, el lujo y la aventura.

Acerca de Life House:

Life House es una empresa de gestión y tecnología hotelera integrada verticalmente, comprometida con la transformación de los hoteles boutique al aplicar su software avanzado, sistemas operativos y servicio de calidad institucional. Fundada en 2017, Life House tiene como objetivo hacer que los hoteles independientes sean más rentables, predecibles y no generen problemas para los propietarios. Para más información, visite www.life-house.com.

