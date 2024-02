Nueva york--(business wire)--feb. 27, 2024--

El CEO de Lifezone Metals Limited ( NYSE: LZM ) Chris Showalter, se complace en ofrecer información actualizada sobre los avances del Estudio de Viabilidad Definitivo en curso en su Proyecto de Níquel de Kabanga, situado en el noroeste de Tanzania, y en Kahama, donde se ubicará la refinería Hydromet de Kabanga. Se cree que Kabanga es uno de los yacimientos de sulfuro de níquel sin explotar más grandes y de mayor ley del mundo. La refinería de hidrometales de Kahama permitirá extraer níquel, cobre y cobalto en el propio país con bajas emisiones de dióxido de carbono y cero de dióxido de azufre.

Figure 1: Early Years Blend Composite locked-cycle flotation test work showing concentrate nickel grade versus. nickel recovery. Source: Bureau Veritas Minerals Pty Ltd, Project No. 4668, Locked Cycle Test 2 (LCT2 EYBC). The Locked Cycle Test final product result is based on the average performance of cycles 4 to 6 of the test, at steady state. The Locked Cycle Test curve is derived from the rougher concentrate only and the high-grade concentrate streams of the same test for the same cycles 4 to 6. The curve also reflects and is validated by the open-cycle testing results on the same Early Years Blend Composite sample.

Lifezone Metals determinó que el plan de desarrollo en dos fases de su proyecto de níquel Kabanga constituirá la base del estudio de viabilidad definitivo. El trabajo de diseño y la planificación minera realizados hasta la fecha respaldan una explotación prevista de 3,4 millones de toneladas al año en total, compuesta por una Fase 1 de 1,7 millones de toneladas al año y una ampliación adicional de 1,7 millones de toneladas al año en la Fase 2.

La empresa sigue colaborando estrechamente con su socio de proyecto en este plan de desarrollo en dos fases, así como en otros numerosos flujos de trabajo del Estudio de Viabilidad Definitivo. Lifezone Metals está trabajando para evolucionar e integrar la sostenibilidad en la planificación, ejecución y preparación operativa del proyecto en el país.

El estudio de viabilidad definitivo del proyecto de níquel de Kabanga, que evalúa las especificaciones técnicas y la viabilidad económica de la mina subterránea de níquel-cobre-cobalto de Kabanga, la concentradora de Kabanga y la refinería hidrometalúrgica de Kahama, es un trabajo en curso y la planificación de la mina continúa, incluida la aplicación de factores modificadores para establecer la viabilidad económica de las reservas minerales, con varias partidas de capital importantes licitadas. El estudio sigue en marcha para su conclusión a finales del tercer trimestre de 2024.

El Sr. Showalter declaró "Hemos realizado sólidos progresos en el Estudio de Viabilidad Definitivo de Kabanga, que avanza dentro de los plazos y el presupuesto previstos, con actividades que tienen lugar en varios países (Tanzania, Sudáfrica y Australia). El perfeccionamiento continuo del plan de desarrollo y de las pruebas metalúrgicas tiene por objeto maximizar el valor actual neto del proyecto, optimizando al mismo tiempo los desembolsos de capital. Estamos agradecidos por el firme apoyo y la colaboración de los socios del proyecto, nuestras comunidades locales y el gobierno de Tanzania, que sigue cumpliendo hitos clave fundamentales para mantener el Proyecto en marcha".

Continúan los programas independientes de pruebas metalúrgicas exhaustivas en apoyo de los diseños de procesos para 1) la concentradora de Kabanga y 2) la refinería hidrometalúrgica de Kahama.

Las pruebas de la concentradora de Kabanga logran una alta recuperación de níquel del 88,2 % en un concentrado limpio de níquel del 18,8 %

El trabajo de prueba de la concentradora de Kabanga realizado en una gama de muestras compuestas de variabilidad obtenidas del programa de perforación 2023, representativas de tipos de litología de sulfuro masivo y ultramáfica de las zonas de Kabanga Norte y Tembo (consulte el comunicado de prensa de Lifezone del 7 de diciembre de 2023 ), ha demostrado altas recuperaciones de níquel, cobre y cobalto en el concentrado.

La prueba de ciclo cerrado totalmente optimizada con un compuesto de mezcla de los primeros años ("EYBC"; una muestra compuesta que se espera que sea una media representativa de los primeros años de producción de Kabanga) con una ley de alimentación del 2,03 % de níquel logró una recuperación de níquel del 88,2 % en un concentrado con una ley del 18,8 % de níquel (véase la figura 1). Las recuperaciones asociadas de cobre y cobalto en el concentrado fueron del 98,2 % y el 91,0 % con unas leyes de alimentación del 0,30 % y el 0,17 %, respectivamente. Estas recuperaciones son notablemente superiores a las recuperaciones por flotación supuestas de 87,2 % de níquel, 85,1 % de cobre y 88,1 % de cobalto utilizadas para calcular la actualización de recursos minerales de diciembre de 2023.

Esta prueba confirmó los resultados históricos de la planta piloto y también concuerda con el potencial de recuperación indicado por la mineralogía. Lifezone Metals considera que estas recuperaciones son excelentes, los altos grados de concentrado presentan una excepcional alimentación de refinería con bajos niveles de elementos deletéreos. En enero de 2024 se iniciaron nuevos trabajos de prueba de variabilidad en intervalos de testigos recién perforados, que se están llevando a cabo actualmente para probar la variación en la litología.

Las pruebas históricas incluyeron ensayos de flotación a escala de banco, en circuito abierto por lotes y en ciclo cerrado, así como dos campañas continuas de pruebas en planta piloto. En el laboratorio Bureau Veritas de Perth se han llevado a cabo pruebas adicionales en apoyo del diseño del concentrador para el estudio de viabilidad definitivo de Kabanga, bajo la dirección de los equipos técnicos de Lifezone Metals y DRA Global, el principal ingeniero consultor responsable del estudio de viabilidad definitivo de Kabanga.

En la fase actual de los trabajos se realizaron más de 120 pruebas de flotación en circuito abierto a escala de banco, 116 pruebas de flotación en circuito abierto a granel a escala de banco y una prueba de ciclo cerrado totalmente optimizada.

Las pruebas realizadas en la refinería de hidrometales de Kahama demuestran que es posible obtener altas recuperaciones de metales acabados en plazos breves

El trabajo de prueba en apoyo del diseño de la refinería Hydromet de Kahama, utilizando la tecnología Hydromet de Lifezone, para el DFS de Kabanga continúa en el laboratorio de Lifezone en Perth, Australia, bajo la dirección de equipos técnicos de Lifezone Metals con el apoyo de DRA Global.

El trabajo de prueba del diagrama de flujo de la refinería del Estudio de Factibilidad Definitivo realizado hasta la fecha incluye más de 164 pruebas de circuito abierto por lotes a escala de banco y 73 pruebas de ciclo cerrado a escala de banco, que incorporan unidades de procesamiento de oxidación a presión, separación sólido-líquido, neutralización, mejoramiento y purificación. El trabajo se realizó en una serie de muestras de concentrado generadas a partir del programa de flotación, representativas de los tipos de litología de sulfuros masivos y ultramáficos de las zonas Norte y Tembo. El objetivo es caracterizar las respuestas del proceso unitario, respaldar los parámetros de diseño del diagrama de flujo y generar muestras a granel para la manipulación de materiales, el relleno de pasta y el trabajo de prueba de caracterización de residuos.

El concentrado producido a partir del trabajo de prueba de flotación a granel de grado optimizado se utilizó para pruebas hidrometalúrgicas en apoyo del diseño del proceso, que comprendía sulfuro masivo de North Deep con dilución minera y con un grado aproximado de 19 % de níquel, 4 % de cobre y 2 % de cobalto. Las extracciones por lixiviación a presión del concentrado a través de un promedio de 12 pruebas (4 en circuito abierto y 8 en ciclo cerrado) fueron de 98,5 % para el níquel, 97,2 % para el cobre y 98,9 % para el cobalto. Este conjunto de datos confirmó los resultados preliminares comunicados anteriormente y también concuerda con el potencial de recuperación indicado por la mineralogía. Se confirma que los índices de lixiviación por oxidación a presión son rápidos (véase la Figura 3).

Se están realizando pruebas de neutralización y oxidación a presión en ciclo cerrado para rastrear y demostrar la deposición de metales e impurezas, junto con una mayor optimización de los parámetros de extracción con disolventes.

Actualmente se están llevando a cabo actividades de diseño, adquisición y fabricación de procesos para una planta piloto semicontinua de pruebas de concentrado derivado de Early Years Blend Composite para la confirmación de los criterios de diseño de procesos para la refinería de Kahama que trata el concentrado de sulfuro de níquel de Kabanga.

La refinería hidrometálica de Kahama recibe el certificado de evaluación de impacto ambiental del Gobierno de Tanzania

Lifezone ha recibido el certificado de aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental para el establecimiento y explotación de la Refinería Hidrometálica de Kahama. Este importante hito refleja el duro trabajo y la dedicación del equipo medioambiental de Lifezone.

La seguridad sigue siendo la máxima prioridad en Kabanga

Lifezone trabaja con la seguridad como una iniciativa permanente y prioritaria a todos los niveles, y ha registrado más de 1,7 millones de horas trabajadas sin accidentes con baja en el proyecto de níquel de Kabanga.

Además, no ha habido ningún incidente medioambiental en lo que va de año.

Personas calificadas

La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por el Dr. Mike Adams, DSc (Eng), PhD (Química Metalúrgica), que es miembro del Instituto Australasiano de Minería y Metalurgia (AusIMM), del Instituto Sudafricano de Minería y Metalurgia, y de la Real Sociedad de Química, una persona cualificada de conformidad con S-K 1300. El Dr. Adams trabaja en Lifezone Metals como director de tecnología.

Acerca de Lifezone Metals

En Lifezone Metals (NYSE: LZM), nuestra misión es ofrecer una producción y un reciclaje de metales más limpios y responsables. Gracias a una plataforma escalable respaldada por nuestra tecnología Hydromet, ofrecemos una producción de metales con menos energía, menos emisiones y menos costos en comparación con la fundición tradicional.

Se cree que nuestro proyecto de níquel de Kabanga, en Tanzania, es uno de los yacimientos de sulfuro de níquel sin explotar más grandes y de mayor calidad del mundo. Al combinarlo con nuestra tecnología Hydromet, estamos trabajando para desbloquear una nueva fuente de níquel, cobre y cobalto de grado LME para los mercados mundiales de metales de baterías, y capacitar a Tanzania para lograr la plena creación de valor en el país y convertirse en la próxima fuente principal de níquel de Clase 1". Está previsto que el estudio de viabilidad definitivo del proyecto esté terminado en el tercer trimestre de 2024.

A través de nuestra empresa conjunta de reciclaje de platino, paladio y rodio con sede en Estados Unidos, estamos trabajando para demostrar que nuestra tecnología Hydromet puede procesar y recuperar metales del grupo del platino a partir de catalizadores de automoción usados de origen responsable de una forma más limpia y eficiente que los métodos convencionales de fundición y refinado.

www.lifezonemetals.com

Advertencia

El Estudio de Viabilidad Definitivo es un trabajo en curso y la planificación minera continúa, incluida la aplicación de factores modificadores para establecer la viabilidad económica de las Reservas Minerales. La información que se proporciona en este comunicado de prensa es la vigente en la fecha de este comunicado y puede estar sujeta a cambios a medida que avance el Estudio de Viabilidad Definitivo.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones contenidas en el presente documento no son hechos históricos, y pueden considerarse «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, la Ley de Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada y las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 en relación, entre otras cosas, con los planes, las estrategias y perspectivas, tanto empresariales como financieras, de Lifezone Metals Limited y sus filiales o empresas asociadas.

Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de términos como «cree», «puede», «hará», «estima», «continúa», «anticipa», «pretende», «espera», «debería», «hará»", «prevé», «predice», «potencial», «parece», «busca», «futuro» o las formas negativas de estos términos o variaciones de las mismas, así como terminología o expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos; siempre que la ausencia de los mismos no signifique que una declaración no sea prospectiva. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a acontecimientos futuros, los resultados futuros estimados o previstos de Lifezone Metals, oportunidades futuras para Lifezone Metals, incluida la eficacia de la tecnología hidrometalúrgica de Lifezone Metals (tecnología Hydromet) y el desarrollo y procesamiento de recursos minerales en el Proyecto Kabanga, y otras declaraciones diferentes de hechos históricos.

Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la dirección de Lifezone Metals y no son predicciones de resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversor como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Lifezone Metals y sus filiales. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Lifezone Metals, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: las condiciones económicas, políticas y empresariales generales, que incluyen pero no se limitan a las interrupciones económicas y operativas; la inflación mundial y el aumento de los costos de materiales y servicios; la fiabilidad del muestreo; el éxito de cualquier trabajo piloto; los costos de capital y operativos que varían significativamente de las estimaciones; los retrasos en la obtención o la imposibilidad de obtener las aprobaciones gubernamentales, medioambientales o de otro tipo necesarias para el proyecto; los cambios en la normativa gubernamental, la legislación y los tipos impositivos; la inflación; los cambios en los tipos de cambio y la disponibilidad de divisas; las fluctuaciones de los precios de las materias primas; los retrasos en el desarrollo de los proyectos y otros factores; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda incoarse contra Lifezone Metals; nuestra capacidad para obtener capital adicional, incluido el uso del mercado de deuda, las necesidades futuras de capital y las fuentes y usos de efectivo; los riesgos relacionados con el despliegue del negocio de Lifezone Metals, la eficacia de la Tecnología Hydromet y el calendario de los hitos comerciales previstos; la adquisición, el mantenimiento y la protección de la propiedad intelectual; la capacidad de Lifezone para alcanzar las previsiones y anticiparse a las incertidumbres relacionadas con nuestro negocio, operaciones y rendimiento financiero, que incluyen: las expectativas con respecto al rendimiento financiero y empresarial, las proyecciones financieras y las métricas empresariales y cualquier suposición subyacente; las expectativas con respecto al desarrollo y la cartera de productos y tecnología; los efectos de la competencia en el negocio de Lifezone Metals; la capacidad de Lifezone Metals para ejecutar su estrategia de crecimiento, gestionar el crecimiento de forma rentable y retener a sus empleados clave; la capacidad de Lifezone Metals para alcanzar y mantener la rentabilidad; la mejora de los resultados operativos y financieros futuros; el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a la actividad de Lifezone Metals; la capacidad de Lifezone Metals para seguir cumpliendo las normas de cotización aplicables de la NYSE; la capacidad de Lifezone Metals para mantener la cotización de sus valores en una bolsa de valores nacional de EE. UU. La capacidad de Lifezone Metals para mantener la cotización de sus valores en una bolsa de valores nacional de EE. UU.; la capacidad de Lifezone Metals para cumplir las leyes y reglamentos aplicables; la capacidad de Lifezone Metals para mantenerse al día de las leyes y reglamentos nuevos o modificados aplicables a nuestra actividad, incluida la regulación de la privacidad; y otros riesgos que se detallarán periódicamente en los documentos presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC).

Esta lista de factores de riesgo no es exhaustiva. Pueden existir riesgos adicionales que Lifezone Metals desconozca en la actualidad o que Lifezone Metals considere irrelevantes en la actualidad y que podrían provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Lifezone Metals sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a la fecha del presente comunicado. Lifezone Metals prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Lifezone Metals. Sin embargo, aunque Lifezone Metals puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en el futuro, la compañía renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo.

No debe considerarse que estas declaraciones prospectivas son representativas de las evaluaciones de Lifezone Metals con posterioridad a la fecha de este comunicado. En el mismo sentido, no se debe depositar confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. Nada de lo incluido en el presente debe considerarse una representación por parte de ninguna persona en cuanto a que las declaraciones prospectivas expresadas en el presente se harán realidad o que los resultados contemplados en esas declaraciones prospectivas se alcanzarán. No se debe depositar confianza excesiva en las declaraciones prospectivas de este comunicado, que se basan en la información que está a nuestra disposición al momento en que son realizadas, y están condicionadas en su totalidad por las declaraciones preventivas incluidas en el presente. En todos los casos donde se haga referencia a rendimientos históricos, debe tenerse en cuenta que los acontecimientos pasados no son un indicador creíble de resultados futuros.

Salvo que la legislación vigente exija lo contrario, renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en las hipótesis o factores subyacentes, nueva información, datos o métodos, acontecimientos futuros u otros cambios posteriores a la fecha del presente comunicado.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

