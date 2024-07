Lifezone Metals produce por primera vez níquel, cobre y cobalto procedentes del Proyecto de Níquel Kabanga

Nueva york--(business wire)--jul. 23, 2024--

El director ejecutivo de Lifezone Metals Limited ( NYSE: LZM ), Chris Showalter, y el director de Tecnología, Dr. Mike Adams, se complacen en anunciar que Lifezone ha producido muestras de cátodos de níquel, cobre y cobalto a través del trabajo de prueba de refinería a escala piloto semicontinua que se lleva a cabo en el Laboratorio Simulus de la empresa en Perth, Australia. Los metales se produjeron a partir de concentrado de flotación derivado de muestras de testigos de perforación en el Proyecto de Níquel de Kabanga, situado en el noroeste de Tanzania.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240723289880/es/

The first ever nickel, copper and cobalt samples produced by Hydromet from Kabanga source material through pilot test work completed at Lifezone’s laboratory in Perth, Australia. (Photo: Business Wire)

Este hito se convierte en el primer metal producido a partir de la mineralización de Kabanga desde el descubrimiento inicial del yacimiento en 1975 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Sr. Showalter declaró: “Lograr la primera producción de cátodos refinados de níquel, cobre y cobalto del Proyecto de Níquel Kabanga marca un hito histórico para el Proyecto y para Lifezone. Resultado de un extenso trabajo de pruebas en nuestro laboratorio interno, este logro refleja nuestro compromiso con la innovación y con llevar este recurso de clase mundial al mercado. Establece una base sólida para el futuro de Kabanga y de la refinería de Kahama para garantizar una producción de metales sostenible y de alta calidad en Tanzania”.

El Dr. Mike Adams añadió: “La producción de muestras de cátodos de níquel, cobre y cobalto del Proyecto de Níquel Kabanga es un logro revolucionario de nuestro equipo del Laboratorio Simulus. Este éxito pone de relieve la eficacia de nuestras técnicas hidrometalúrgicas y nuestro compromiso con la producción sostenible de metales. El rendimiento de la planta piloto ha sido ejemplar y absolutamente ajustado a nuestros modelos de simulación de procesos. Somos optimistas sobre el impacto positivo que esto tendrá en el Proyecto de Níquel de Kabanga y en las futuras operaciones de la refinería de Kahama”.

Con el fin de confirmar los criterios de diseño de la refinería de Kahama, se ha llevado a cabo un amplio trabajo de pruebas en plantas piloto discontinuas, de ciclo cerrado y semicontinuas para procesar el concentrado de flotación de Kabanga y convertirlo en metales refinados de níquel, cobre y cobalto. La planta piloto ha funcionado como se esperaba y es coherente con varios modelos de simulación de procesos, tanto internos como los de nuestros proveedores. Las extracciones por lixiviación han sido elevadas y coherentes con las cifras anunciadas anteriormente, y se están llevando a cabo actividades de análisis de datos, balance de masas y garantía y control de calidad. Actualmente se está a la espera de los ensayos completos del producto.

Simulus es un grupo de laboratorio hidrometalúrgico, pruebas y diseño de ingeniería destacado en todo el mundo. Al incorporar sus técnicos e ingenieros altamente cualificados y sus activos a Lifezone en 2023, la empresa ha podido acortar los plazos de las pruebas de laboratorio, evitar los retrasos habituales que pueden producirse al recurrir a laboratorios externos, mantener la confidencialidad de la propiedad intelectual y controlar mejor los costos.

Si desea suscribirse a las alertas de noticias de Lifezone Metals, regístrese aquí.

Redes sociales

LinkedIn | X | Instagram

Acerca de Lifezone Metals

En Lifezone Metals (NYSE: LZM), nuestra misión es ofrecer una producción y un reciclaje de metales más limpios y responsables. Gracias a una plataforma escalable respaldada por nuestra tecnología Hydromet, ofrecemos una posibilidad de producir de metales con menos consumo de energía, menos emisiones y menos costos en comparación con la fundición tradicional.

Nuestro Proyecto de Níquel Kabanga, en Tanzania, es probablemente uno de los yacimientos de sulfuro de níquel sin explotar más grandes y de mayor calidad del mundo. Al combinarlo con nuestra tecnología Hydromet, estamos trabajando para desbloquear una nueva fuente de níquel, cobre y cobalto de grado London Metal Exchange (LME) para los mercados mundiales de metales de baterías, y capacitar a Tanzania para lograr la plena creación de valor en el país y convertirse en la próxima fuente principal de níquel de Clase 1. Está previsto que el estudio de viabilidad definitivo del proyecto “de la mina a los metales” se complete en el tercer trimestre de 2024.

A través de nuestra empresa conjunta de reciclaje de platino, paladio y rodio con sede en Estados Unidos, trabajamos para demostrar que nuestra tecnología Hydromet puede procesar y recuperar metales del grupo del platino a partir de catalizadores de automoción usados de origen responsable de una forma más limpia y eficiente que los métodos convencionales de fundición y refinado.

lifezonemetals.com

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones contenidas en el presente documento no son hechos históricos, y pueden considerarse «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, la Ley de Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada y las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 en relación, entre otras cosas, con los planes, las estrategias, intenciones y perspectivas, tanto empresariales como financieras, de Lifezone Metals Limited y sus filiales.

En general, las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones relativas a acciones, estrategias empresariales, acontecimientos o resultados de operaciones posibles o supuestos en el futuro, y cualquier declaración que se refiera a proyecciones, previsiones u otras caracterizaciones de acontecimientos o circunstancias futuros, incluidas las suposiciones subyacentes, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de términos como “cree”, “puede”, “hará”, “estima”, “continúa”, “anticipa”, “pretende”, “espera”, “debería”, “hará”, “prevé”, “predice”, “potencial”, “parece”, “busca”, “futuro” o las formas negativas de estos términos o variaciones de las mismas, así como terminología o expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos; siempre que la ausencia de los mismos no signifique que una declaración no sea prospectiva. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a acontecimientos futuros, los resultados futuros estimados o previstos de Lifezone Metals, oportunidades futuras para Lifezone Metals, incluida la eficacia de la tecnología hidrometalúrgica de Lifezone Metals (tecnología Hydromet) y el desarrollo y procesamiento de recursos minerales en el Proyecto Kabanga, y otras declaraciones diferentes de hechos históricos.

Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la dirección de Lifezone Metals y no representan predicciones de resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas como tales por ningún inversor. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Lifezone Metals y sus filiales. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Lifezone Metals, y los resultados reales pueden diferir de forma sustancial. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: las condiciones económicas, políticas y empresariales generales, incluidas, entre otras, las perturbaciones económicas y operativas, la inflación mundial y el aumento del costo de materiales y servicios; la confiabilidad de los muestreos; el éxito de las pruebas piloto y por lotes; los costos de capital y explotación que varíen significativamente con respecto a las estimaciones; los retrasos en la obtención o la imposibilidad de obtener las autorizaciones gubernamentales, medioambientales o de otro tipo necesarias para los proyectos; los cambios en la normativa gubernamental, la legislación y los tipos impositivos; la inflación; las variaciones de los tipos de cambio y la disponibilidad de divisas, las fluctuaciones de los precios de las materias primas; los retrasos en el desarrollo de los proyectos y demás factores; el resultado de cualquier procedimiento judicial que pueda incoarse contra Lifezone Metals; nuestra capacidad para obtener capital adicional, incluida la utilización del mercado de deuda, las futuras necesidades de capital y las fuentes y usos de efectivo; los riesgos relacionados con el despliegue del negocio de Lifezone Metals, la eficacia de la tecnología Hydromet y los plazos definidos para los hitos comerciales previstos; la adquisición, el mantenimiento y la protección de la propiedad intelectual; la capacidad de Lifezone para alcanzar las proyecciones y anticiparse a las incertidumbres (incluidas las incertidumbres económicas o geopolíticas) relacionadas con nuestro negocio, operaciones y rendimiento financiero, lo que incluye las expectativas con respecto al rendimiento financiero y empresarial, las proyecciones financieras y las métricas empresariales y cualquier suposición subyacente; las expectativas con respecto al desarrollo de productos y tecnología y la cartera de proyectos y el tamaño del mercado; los efectos de la competencia en el negocio de Lifezone Metals; la capacidad de Lifezone Metals para ejecutar su estrategia de crecimiento, gestionar el crecimiento de forma rentable y retener a sus empleados clave; la capacidad de Lifezone Metals para alcanzar y mantener la rentabilidad; la mejora de los futuros resultados operativos y financieros; el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a la actividad de Lifezone Metals; la capacidad de Lifezone Metals para seguir cumpliendo las normas de cotización aplicables de la NYSE; la capacidad de Lifezone Metals para mantener la cotización de sus valores en una bolsa de valores nacional de EE. UU.; nuestra capacidad para cumplir las leyes y reglamentos aplicables; la capacidad de Lifezone Metals para mantenerse al día de las normas contables o de las leyes y reglamentos nuevos o modificados aplicables a nuestro negocio, incluida la regulación de la privacidad; y otros riesgos que se detallarán periódicamente en los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

Esta lista de factores de riesgo no es exhaustiva. Pueden existir riesgos adicionales que Lifezone Metals desconozca en la actualidad o que Lifezone Metals considere irrelevantes en la actualidad y que podrían provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Lifezone Metals sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a la fecha del presente comunicado. Lifezone Metals prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Lifezone Metals.

No debe considerarse que estas declaraciones prospectivas son representativas de las evaluaciones de Lifezone Metals con posterioridad a la fecha de este comunicado. En el mismo sentido, no se debe depositar confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. Nada de lo incluido en el presente debe considerarse una representación por parte de ninguna persona en cuanto a que las declaraciones prospectivas expresadas en el presente se harán realidad o que los resultados contemplados en esas declaraciones prospectivas se alcanzarán. No se debe depositar confianza excesiva en las declaraciones prospectivas de este comunicado, que se basan en la información que está a nuestra disposición al momento en que son realizadas, y están condicionadas en su totalidad por las declaraciones preventivas incluidas en el presente. En todos los casos donde se haga referencia a rendimientos históricos, debe tenerse en cuenta que los acontecimientos pasados no son un indicador creíble de resultados futuros.

A menos que la legislación vigente exija lo contrario, renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en las hipótesis o factores subyacentes, nueva información, datos o métodos, acontecimientos futuros u otros cambios posteriores a la fecha del presente comunicado.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240723289880/es/

CONTACT: Relaciones con Inversores - NorteaméricaEvan Young

VPS: Relaciones con Inversores y Mercados de Capitales

evan.young@lifezonemetals.comRelaciones con Inversores - EuropaIngo Hofmaier

Director financiero

ingo.hofmaier@lifezonemetals.comConsultas de prensaDavid Petrie

Director: Comunicación Corporativa

david.petrie@lifezonemetals.com

Keyword: europe australia/oceania united kingdom

Industry keyword: machine tools, metalworking & metallurgy recycling mining/minerals batteries technology automotive natural resources environment science engineering other automotive other science manufacturing

SOURCE: Lifezone Metals

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 07/23/2024 02:52 pm/disc: 07/23/2024 02:52 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240723289880/es

AP