Liga de Campeones alcanza su clímax con definición de ocho primeros en fase de grupos

Por Martyn Herman

LONDRES, 27 ene (Reuters) - Después de 126 partidos, 426 goles, cinco tripletes y 28 tarjetas rojas, la fase de grupos de la Liga de Campeones alcanzará este miércoles su punto culminante, con 30 de los 36 clubes con algo en juego aún en la última noche de acción en toda Europa

El Arsenal, único equipo con un registro del 100%, y el Bayern de Múnich ya están clasificados de forma automática para los octavos de final. También hay

cuatro ya eliminados -Kairat Almaty, Villarreal, Slavia de Praga y Eintracht de Fráncfort-, mientras que 13 clubes tienen asegurado al menos un puesto en la repesca

No obstante, los escenarios son complejos, ya que muchos equipos tratarán de evitar el peligro de la repesca asegurando un puesto entre los ocho primeros y otros buscarán un salvavidas a la desesperada evitando terminar por debajo de la trampilla de eliminación, en el puesto 24

Estos son los principales puntos de atención de cara al miércoles:

BATALLA POR LOS OCHO PRIMEROS

El Real Madrid, el Liverpool, el Tottenham Hotspur, el París Saint Germain -vigente campeón-, el Newcastle United y el Chelsea tienen el destino entre los ocho primeros en sus propias manos

Una victoria del Real Madrid en Benfica, del Liverpool en casa contra el Qarabag y de los Spurs a domicilio contra el Eintracht les asegurarían el pase a octavos

El choque más destacado será el del PSG -sexto- con el Newcastle -séptimo-, ambos con 13 puntos e idéntica diferencia de goles

El que gane pasa, mientras que es probable que el perdedor caiga en la repesca. Un empate haría sudar a ambos equipos. El Chelsea -octavo con 13 puntos- pasaría probablemente con un triunfo ante el Nápoles, pero podría caer por diferencia de goles con varios equipos también con 13 puntos. Si el PSG y el Newcastle -uno o ambos- pierden puntos, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta, todos con 13 puntos, tendrán la posibilidad de meterse entre los ocho primeros

Una amplia victoria del Barça en casa contra el Copenhague podría ser suficiente, pero si gana por la mínima podría ser vulnerable por la diferencia de goles, aunque el Sporting cerrará con una dura prueba en el campo del Athletic de Bilbao, que lucha por un puesto en los playoffs

El City debe vencer al visitante Galatasaray y esperar lo mejor para evitar la repesca, donde murieron sus esperanzas la temporada pasada, mientras que una victoria del conjunto turco le garantiza un puesto en el playoff. Un triunfo del City podría significar que nada menos que seis equipos ingleses entre los ocho primeros

El Atlético también podría meterse entre los mejores ocho si vence en casa al Bodo/Glimt noruego por un amplio margen, mientras que el Atalanta necesitaría marcar muchos goles al Union Saint Gilloise belga y esperar algún tropiezo de otro equipo para colarse

LUCHA POR SER CABEZA DE SERIE

Aunque el Inter de Milán, 14º, y la Juventus, 15º (ambos con 12 puntos) tienen asegurada una plaza en los playoffs, querrán garantizarse un puesto de cabeza de serie terminando entre el noveno y el 16º. Los blanquinegros

, finalistas la temporada pasada, visitan al Borussia Dortmund (16º, 11 puntos), mientras que la "Vecchia Signora" viajará a Mónaco

Varios equipos, entre ellos el Marsella, el Bayer Leverkusen y el PSV Eindhoven, aún podrían terminar entre los 16 primeros o quedar eliminados. El choque del Marsella en casa del Brujas, que debe ganar para evitar la eliminación, será probablemente uno de varios duelos tensos

EVITAR LA ELIMINACIÓN El Benfica y el Ajax de Ámsterdam, excampeones de Europa, se encuentran en la cuerda floja. El equipo portugués, liderado por José Mourinho (29º) debe derrotar al Real Madrid y esperar resultados favorables en otros campos, mientras que el club holandés (32º), tetracampeón continental, debe someter al Olympiacos (24º) y luego rezar por un milagro

(Editado en español por Carlos Serrano)