Liga de Campeones lleva a Real Madrid y Bayern Múnich a nuevos destinos

La Liga de Campeones tendrá a dos clubes históricos en sitios inéditos, amén de revivirse la rivalidad entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain.

Y José Mourinho regresa a Stamford Bridge, su hogar en dos etapas como entrenador de Chelsea, para su primer partido de la Liga de Campeones al mando de Benfica.

En 71 ediciones de la Copa de Europa y la Liga de Campeones, el Real Madrid nunca había viajado tan lejos. Los 15 veces campeones se han trasladado a Kazajistán, donde jugará contra Kairat Almaty el martes.

“Tienes que adaptarte. Hemos cambiado un poco la hoja de ruta habitual. El más listo es el que se adapta mejor”, dijo el técnico merengue Xabi Alonso. "El partido es uno más, no es una excusa”.

Se trata del encuentro entre el número 151 y el número del ranking de clubes de la UEFA el mismo día que el segundo Bayern Múnich viaja a Chipre para enfrentar a Pafos, el 91 y otro debutante en la competición.

Tottenham ya estuvo dentro del Círculo Ártico para enfrentar a Bodo/Glimt —imponiéndose en las semifinales de la Liga Europa— y regresa para el primer partido en casa del campeón noruego en la fase principal de la Liga de Campeones.

El partido destacado del miércoles tendrá al Barcelona en casa contra el vigente campeón PSG.

Lamine Yamal, el juvenil crack del Barcelona, parece estar en forma después de una lesión en la ingle para salir como titular en su primer partido desde que figuró en el segundo lugar por detrás de Ousmane Dembélé en la votación del Balón de Oro. Dembélé no podrá actuar tras lesionarse con la selección de Francia a inicios de este mes.

Mientras Dembélé se pierde el duelo en la ciudad donde jugó seis años antes de llegar a París, el entrenador del PSG Luis Enrique regresa al club que llevó a su primer título de la Liga de Campeones, en 2015.

Barcelona vs PSG

Un choque de pesos pesados que siempre evocará recuerdos de la épica victoria 6-1 del Barcelona en marzo de 2017, para revertir la derrota 4-0 en el partido de ida en París y avanzar a los cuartos de final.

Esa fue la última temporada del tridente de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar en el Barcelona. Después de esa temporada, Neymar pasó al PSG por un monto récord —dinero que el Barcelona invirtió en adquirir a Dembélé del Borussia Dortmund.

Menos recordado es que el PSG volvió para otros dos cruces en rondas eliminatorias —y ganó 4-1 cada vez después de ir perdiendo para eliminar al Barcelona.

En 2021, Kylian Mbappé firmó un hat-trick en un partido de octavos de final jugado en un Camp Nou vacío debido a las restricciones de salud por la pandemia de COVID-19.

En los cuartos de final en 2024, Mbappé facturó un doblete en un partido que se inclinó temprano por la madrugadora expulsión del zaguero azulgrana Ronald Araújo.

Atlético-Eintracht

Un partido para seguir será el Atlético de Madrid-Eintracht Frankfurt en la capital española luego de sus resonantes victorias en sus ligas domésticas el sábado.

El Atlético humilló 5-2 al Real Madrid en el derbi después de ir perdiendo 2-1 en la primera mitad.

En tanto, el Eintracht lideró 5-0 al medio tiempo en la visita a Borussia Mönchengladbach, y rápidamente añadió un sexto para lo que parecía un paseo. El Gladbach reaccionó a los 72 y siguió sumando goles en el tiempo de descuento para asustar a los visitantes, que eventualmente ganaron 6-4.

Estadios prestados

Barcelona, Pafos, Qarabag y Union Saint-Gilloise albergarán partidos fuera de sus estadios habituales.

Para los aficionados del Barcelona, recibir al PSG en el Estadio Olímpico de la ciudad les permitirá en grandes números ver a su equipo jugar su partido en casa.

La prolongada renovación del Camp Nou —a un costo de US$1750 millones— aún no está resuelta, por lo que el Barcelona disputó sus dos primeros partidos en casa de La Liga frente a una asistencia combinada de menos de 12.000 espectadores en el campo de entrenamiento del club.

Frente al PSG, el conjunto catalán estará de regreso en el Estadio Olímpico de 50.000 asientos de la ciudad, donde jugó durante las dos últimas temporadas y en el que acaba de derrotar 2-1 a la Real Sociedad.

El Camp Nou debería obtener los avales de seguridad de las autoridades locales antes de la visita del Olympiakos el 21 de octubre.

Aun así, el Barcelona necesitará una exención de la UEFA de la regla de la Liga de Campeones que requiere que los equipos usen solo un estadio en casa durante la fase de liga.

Pafos, Qarabag y Union tienen todos estadios pequeños que no cumplen con los estándares de la UEFA para la Liga de Campeones. Pafos recibirá al Bayern en Limassol y el Union se quedará en Bruselas para jugar en el estadio de Anderlecht.

